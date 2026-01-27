Zenobē y Vectalia impulsan la electrificación del transporte público en Alicante con 23 nuevos autobuses eléctricos

Zenobē, compañía líder global en soluciones para la electrificación de flotas, ha firmado un acuerdo de venta y arrendamiento operativo con Vectalia, destacado operador de transporte en España, con el objetivo de reforzar la transición hacia una movilidad más sostenible.

El acuerdo, firmado por Steven Meersmann, fundador y director de Zenobē, y Antonio Arias, presidente y CEO de Vectalia, incluye 23 autobuses eléctricos actualmente en servicio en el municipio de Alicante.

Esta operación consolida la alianza estratégica entre ambas entidades y refleja su compromiso conjunto por avanzar en la descarbonización del transporte público en España.

Los autobuses, fabricados por MAN y Mercedes-Benz, operan en la red urbana de Alicante, ofreciendo a los ciudadanos desplazamientos más eficientes y sin emisiones.

Con este proyecto, Vectalia refuerza sus metas de alcanzar la neutralidad en carbono, amplía sus opciones de financiación y fortalece su capacidad inversora para futuros desarrollos en movilidad eléctrica.

En julio de 2025, Zenobē anunció un fondo de 325 millones de euros para promover la electrificación de flotas en Europa. Esta inversión, junto con el capital propio de la compañía, permitirá financiar hasta 1000 autobuses, camiones y puntos de carga eléctricos en el continente. El acuerdo con Vectalia forma parte de esta estrategia de expansión y consolidación en el mercado europeo.

Antonio Arias destacó: "Colaborar con Zenobē nos permite avanzar en nuestra apuesta por la sostenibilidad y la innovación. Gracias a este acuerdo, optimizamos recursos y continuamos invirtiendo en movilidad limpia para las ciudades donde prestamos servicio".

Por su parte, Martin Navarro, director de Zenobē Iberia, añadió: "Esta alianza marca el inicio de una cooperación estratégica con Vectalia, uno de nuestros socios clave en España. Nuestro enfoque es facilitar la transición de los operadores hacia la movilidad eléctrica mediante soluciones financieras sostenibles y adaptadas a sus necesidades".

Zenobē acumula una experiencia internacional avalada por más de 3400 autobuses financiados y 122 cocheras electrificadas en todo el mundo, posicionándose como referente global en proyectos integrales de electrificación —desde la financiación y el diseño hasta la infraestructura de recarga y la gestión energética—.

Mientras tanto, Vectalia continúa consolidando su papel como operador líder e innovador en el transporte español, con presencia en diversas regiones y una estrategia empresarial orientada a la sostenibilidad, la digitalización y la eficiencia operativa.