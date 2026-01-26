Alicante amplía a siete las zonas de Atención Primaria de los Servicios Sociales para mejorar la proximidad y la equidad

Una persona mendigando en la calle, en imagen de archivo. EFE

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Bienestar Social, someterá a aprobación en la Junta de Gobierno una nueva reorganización de las zonas de Atención Primaria de los Servicios Sociales municipales.

El plan plantea pasar de las cinco áreas actuales a siete, incorporando dos nuevas zonas —una en el área de las playas y otra en la zona norte, con el propósito de ofrecer una atención más próxima, equilibrada y eficaz. Esta reestructuración busca también reforzar la intervención social tanto comunitaria como preventiva en toda la ciudad.

Según la concejala de Bienestar Social, Begoña León, “esta reorganización responde a la necesidad de equilibrar la carga de población atendida por cada equipo social, reduciendo desigualdades territoriales y garantizando una atención más cercana a quienes más la necesitan”.

Con el nuevo modelo, el consistorio pretende facilitar el acceso físico a los servicios sociales y mejorar la coordinación comunitaria, adaptando las actuaciones a las particularidades de cada zona, tanto en áreas de alta vulnerabilidad como en zonas de expansión, periurbanas o costeras.

La propuesta, tal como detalla la edil, se funda en un enfoque territorial y comunitario centrado en las personas y los barrios. Las siete nuevas zonas de Atención Primaria se distribuirán en Alicante Centro, Oeste, Sur, Noroeste, Noreste, Playas y Este. Cada una contará con equipos equilibrados en número de profesionales y usuarios, lo que permitirá ajustar mejor la carga asistencial y optimizar la intervención social.

El nuevo sistema sitúa la mayoría de las zonas entre 50.000 y 60.000 habitantes, asegurando una relación más proporcionada entre población y servicios disponibles.

De esta forma, se logra un mayor equilibrio tanto poblacional como asistencial, se reduce la presión sobre los equipos y se potencia la proximidad, la accesibilidad y la calidad del servicio, bajo criterios de eficiencia, equidad y adecuación normativa.

Dos nuevas zonas

La zona Alicante Noreste comprenderá los barrios de Juan XXIII, Virgen del Carmen, Colonia Requena, Las Cuatrocientas y Nou Alacant. Su creación pretende concentrar recursos en áreas con mayor vulnerabilidad social y una fuerte identidad comunitaria.

Por su parte, la zona Alicante Playas abarcará los barrios de Albufera, Playa de San Juan, Cabo Huertas, Vistahermosa, Orgegia y Santa Faz.

Aunque se trata de un área con buena calidad de vida, presenta una gran extensión, escasa presencia histórica de servicios municipales y una alta población mayor y dependiente, con necesidades de atención cercana y de fortalecimiento comunitario.

Begoña León destacó que “la creación de estas dos nuevas zonas permitirá acercar los servicios sociales al territorio, reforzando la prevención y generando una red vecinal más cohesionada”.

Atención Primaria

- Alicante Centro: Casco Antiguo-Santa Cruz, Ensanche-Diputación, Mercado, Raval Roig-Virgen del Socorro, San Antón, Campoamor, Isla de Tabarca.

Ubicación: Centro Social Casco Antiguo.

- Alicante Oeste: Los Ángeles, Altozano, San Agustín, San Blas, Pau I y II, La Torreta, Moralet, Verdegás, Cañada del Fenollar y Fontcalent.

Ubicación: Centro Social Comunitario Isla de Cuba.

- Alicante Sur: La Florida, Ciudad de Asís, Babel, San Gabriel, Urbanova, Benalúa, Alcoraya, Rebolledo y Bacarot.

Ubicación: Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez.

- Alicante Noroeste: Virgen del Remedio, Lo Morant, Divina Pastora, Rabasa, Tómbola, San Nicolás de Bari, Villafranqueza, Tángel y Monnegre.

Ubicación: Centro Social Comunitario Gastón Castelló.

- Alicante Noreste: Colonia Requena, El Carmen, Las Cuatrocientas, Juan XXIII, Nou Alacant.

Ubicación: Centro Social Comunitario Virgen del Carmen.

- Alicante Playas: Albufera, Playa de San Juan, Vistahermosa, Cabo Huertas, Orgegia, Santa Faz.

Ubicación: Centro Social Comunitario Playas.

- Alicante Este: Pla del Bon Repòs, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, Garbinet.

Ubicación: Centro Social Comunitario Rosario Sansano.