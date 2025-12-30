Confirmado por la Generalitat: el TRAM d’Alacant amplía su servicio en Nochevieja para las campanadas

El TRAM d’Alacant volverá a poner en marcha este 31 de diciembre un servicio especial nocturno con motivo de la Nochevieja. Por segundo año consecutivo, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforzará las líneas 1, 2, 3 y 4 para garantizar la movilidad de los ciudadanos y visitantes antes y después de las campanadas.

Esta programación extraordinaria complementará el servicio habitual de la última noche del año. Todas las líneas tendrán como punto de salida y llegada la estación de Luceros, lo que permitirá una mejor conexión entre Alicante y las poblaciones de Sant Vicent del Raspeig, El Campello, La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm.

Desde FGV destacan que la medida busca ofrecer alternativas de transporte público y reducir el uso del vehículo privado durante la celebración, facilitando así desplazamientos más seguros y sostenibles.

Los usuarios pueden consultar los horarios completos tanto en las estaciones y paradas como a través del teléfono gratuito 900 72 04 72, la web www.tramalacant.es, la aplicación oficial y la plataforma Navilens Go.

Horarios especiales por línea

- Línea 1 (Luceros–Benidorm): Un tren adicional saldrá de Luceros hacia Benidorm a las 00:19 horas del 1 de enero, con parada en todas las estaciones. Desde Benidorm partirá otro convoy a las 01:50 horas en dirección contraria.

- Línea 2 (Luceros–Sant Vicent del Raspeig): Habrá tranvías cada 30 minutos desde las 23:54 hasta las 01:54 horas en dirección Sant Vicent. En sentido inverso, el servicio se mantendrá con la misma frecuencia hasta las 02:24 horas.

- Línea 3 (Luceros–El Campello): El servicio se ampliará desde las 23:19 hasta las 03:19 horas con trenes en dirección a El Campello, y desde las 22:10 hasta las 02:40 horas hacia Luceros, con frecuencias variables.

- Línea 4 (Luceros–Plaça de La Coruña): Los tranvías circularán cada 30 minutos entre las 22:59 y las 01:59 horas desde Luceros, y entre las 23:30 y las 02:30 horas desde Plaça de La Coruña.

El servicio ordinario se reanudará a primera hora de la mañana: a las 06:04 horas partirá el primer tren hacia Benidorm, a las 06:29 hacia Plaça de La Coruña y a las 06:24 en dirección a Sant Vicent. Desde El Campello el primer convoy saldrá hacia Luceros a las 05:25 horas y el de Benidorm hacia Alicante a las 07:05 horas.

También se retomarán los trayectos de la Línea 5 (Porta del Mar–Plaça de la Coruña) a las 07:17 horas y los de la Línea 9 (Dénia–Benidorm), con salidas a las 06:02 desde Dénia y a las 05:35 desde Benidorm.