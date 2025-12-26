Confirmado: las lluvias de los últimos días permiten llenar el tanque de San Gabriel en Alicante al 82% de su capacidad

El depósito anticontaminación Cros-San Gabriel ha llegado aproximadamente al 82 % de su capacidad (49.100 m3 de un máximo de 60.000 m3) con las lluvias de los dos últimos días en Alicante, lo que confirma un episodio de precipitación muy significativo pero aún dentro del margen de seguridad de la infraestructura. Según datos de Aguas de Alicante esta infraestructura está cumpliendo su función de retener agua de lluvia mezclada con aguas residuales y evitar vertidos contaminantes al mar durante episodios de lluvias intensas.

En ambas jornadas Aguas de Alicante ha registrado en San Vicente 23 l/m2, Oviedo 38 l/m2, Ciudad de la Luz 32 l/m2 o Cabo Huertas 30 l/m2, acumulados de precipitación en distintas zonas de la red de colectores de Aguas de Alicante durante el episodio. Esos litros por metro cuadrado sobre cuencas de drenaje urbanas muy amplias explican que, integrados en el tiempo y en superficie, se haya alcanzado un volumen de unos 49.100 m3 en el depósito, muy próximo a su capacidad máxima de diseño, lo que pone de manifiesto la intensidad del episodio y la relevancia de esta infraestructura para la protección ambiental y la seguridad urbana.

El depósito antiDSU de San Gabriel es un gran tanque subterráneo de retención de aguas pluviales, situado bajo el polideportivo de San Gabriel en Alicante, conectado a la red unitaria de alcantarillado.

Tiene una capacidad de almacenamiento de 60.000 m3 y está diseñado para recibir caudales muy elevados en poco tiempo cuando se producen tormentas fuertes. Su finalidad principal es evitar que, en episodios de lluvia intensa, el sistema unificado (aguas pluviales y residuales) alivie directamente al mar o al barranco de las Ovejas, reduciendo así la contaminación del medio receptor.

Además, contribuye a disminuir el riesgo de inundaciones en la zona sur de la ciudad, actuando como un gran “pulmón” hidráulico que absorbe los picos de caudal que los colectores no pueden conducir con seguridad. En este sentido, este gran depósito es una pieza operativa del proyecto “Alicante Agua Circular-Vertido Cero” de aprovechamiento máximo del agua depurada.

Este plan incluye expresamente la construcción y mejora de tanques anticontaminación o depósitos de tormentas en la cuenca baja del sistema de saneamiento de San Gabriel, junto al barranco de las Ovejas, para recoger aguas de arrastre en episodios de lluvia y elevarlas a la depuradora. Tanto las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, como las balsas de almacenamiento, redes de riego agrícola y nuevas infraestructuras de saneamiento y bombeo se integran en un circuito para evitar vertidos

Una vez pasado el episodio de lluvias de estos días, el agua retenida se bombea de forma controlada hacia la depuradora de Rincón de León para su tratamiento. Tras depurarla, se puede reutilizar parcialmente para riego de jardines, baldeo de calles u otros usos no potables, lo que cierra el ciclo y mejora la eficiencia del recurso hídrico en la ciudad.