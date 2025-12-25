Liz Rico, comerciante, sobre el Mercadillo de Navidad: "Llevamos 10 años y se nota que la gente tiene menos dinero"

Desde este lunes, el Paseo de Federico Soto en Alicante acoge la tradicional Feria de Navidad, un espacio en el que artesanía, bisutería y productos típicos se mezclan con el ambiente festivo propio de estas fechas.

Familias, vecinos y turistas pasean entre los puestos, iluminados por las luces navideñas, mientras buscan regalos únicos y disfrutan de la magia del centro de la ciudad.

EL ESPAÑOL de Alicante se ha desplazado hasta el mercadillo para hablar con los comerciantes y conocer sus expectativas para esta campaña. Entre ellos, Liz Rico Pérez, comerciante con más de una década de experiencia, comparte su visión sobre cómo la economía actual ha modificado los hábitos de compra de los alicantinos.

Rico Pérez explica que participa junto a su marido en el mercadillo de Navidad desde hace más de 10 años. Durante el resto del año, su puesto de joyas se instala en el puerto, cubriendo toda la temporada de verano.

A pesar de la tradición y la experiencia, la artesana mantiene expectativas moderadas para este año: "Uno siempre tiene fe y tiene ganas", afirma, aunque reconoce que la situación económica influye en la prudencia de los compradores.

Expectativas moderadas

La principal preocupación de Liz Rico es el descenso del poder adquisitivo de los clientes, un factor que ha cambiado notablemente el comportamiento de compra.

"El nivel medio de la gente no tiene el poder adquisitivo que quisiera tener como para poder comprar todo lo que necesite ya no es lo que quiere, ya no es lo que necesite", explica.

Aunque el deseo de adquirir productos sigue presente, la diferencia entre "tener y no tener" se nota, y los clientes preguntan primero por los precios antes de decidirse a comprar. "Antes compraban sin preguntar precios", afirma.

Para Rico Pérez, la temporada de Navidad es tan importante como la de verano, ya que ambas permiten incrementar los ingresos del año.

Durante estas fechas, los compradores adquieren al menos un detalle para amigos o familiares, y los turistas suelen ser los que más gastan en comparación con la clientela local.

La artesana también señala que los productos se han adaptado a la coyuntura económica: "Hay que traer un poco más económicas, de buena calidad, pero que sean un poquitito más económicas".

Otro factor determinante para el éxito del puesto es la ubicación dentro del mercadillo. Estar frente a grandes puntos de referencia, como El Corte Inglés, aumenta la visibilidad y la afluencia de público, mientras que situarse de espaldas reduce las ventas.

Además, la venta en ferias es una tradición familiar para Liz Rico. Aunque ella y su pareja solo cubren las temporadas de verano e invierno, conocen de primera mano la evolución del sector y cómo otros feriantes han superado o reducido sus metas de venta en los últimos años.

El Mercado de Navidad

La Feria de Navidad de Alicante, abierta hasta el 6 de enero, cuenta con 24 casetas dedicadas a la artesanía, bisutería y marroquinería, además de puestos de libros de segunda mano.

La convivencia de diferentes mercados convierte el Paseo de Federico Soto en un punto de encuentro comercial único, donde el visitante puede perderse entre ideas de regalo hechas con mimo.