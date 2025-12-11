Generalitat y Ayuntamiento de Alicante chocan por la autorización de una planta fotovoltaica con informes desfavorables

La instalación de una planta solar en Fontcalent enfrenta al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat. El equipo de Gobierno municipal anuncia que ha puesto en manos de los servicios jurídicos el asunto.

El choque llega después de que la empresa Besolar Energy haya conseguido el apoyo de la Conselleria de Industria para el proyecto FV Alicante, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia publicado este jueves.

El servicio territorial de Industria, Energía y Minas es el que ha dado autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado para una central fotovoltaica.

El Ayuntamiento resalta a través de un comunicado que esta resolución a favor se ha emitido cuando son varios los informes municipales desfavorables, incluido el de compatibilidad urbanística. Así, señala que la Abogacía de la Generalitat considera que estos documentos son "preceptivos, pero no vinculantes".

¿Qué dicen los informes municipales? El Ayuntamiento de Alicante destaca que en ellos se afirma "la incompatibilidad urbanística de la instalación propuesta" con "el planeamiento municipal y los criterios de localización e implantación de las instalaciones de centrales fotovoltaicas del Decreto ley 14/2020".

A eso añade que los técnicos alertan en estos documentos de que la ejecución de esta tendría una "incidencia en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos". Unos condicionamientos que el Ayuntamiento considera que no puede obviar a la hora de conceder las preceptivas licencias municipales que han de tramitarse.

El consistorio recuerda que se trata de informes actualizados ya que el último emitido al respecto es de 17 de junio de 2025. Por estos motivos, recalcan que son los servicios jurídicos municipales los que valorarán las opciones legales existentes y la oportunidad de presentar recurso.

La negativa anterior

En 2022 ese mismo servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, bajo el mandato del Consell del Botànic, denegaba la autorización solicitada por la misma empresa suiza de Besolar Energy.

El proyecto negado entonces ya incluía una central de 8,6 megavatios de potencia con una inversión prevista entonces de 6,4 millones de euros.

Los ecologistas denunciaron en sus alegaciones que las 14 hectáreas de la planta están reconocidas como suelo forestal en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR).

Y que estos invadían más de 5 hectáreas de la zona húmeda del Saladar de Fontcalent -incluida en el Catálogo de Protecciones de Alicante mediante la ficha N8- y situándose más de 7 hectáreas dentro de la cuenca hidrológica y paisajística del humedal.