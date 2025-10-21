Indignación en el sector del ocio de Alicante por las sanciones a los locales sin publicación oficial por parte del Consistorio

Este fin de semana, varios locales de ocio de la zona del Barrio de Alicante han sido sancionados en base al acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante que el pasado martes declaró la Zona Acústica Saturada (ZAS) del Casco Antiguo, para la suspensión de nuevas licencias de actividad y veladores y limitación de horario nocturno.

La Junta Local de Gobierno acordó suspender las nuevas licencias de actividad en ocio y hostelería, así como de veladores, quedando los actuales reducidos a la mitad tanto en superficie como en número de mesas y sillas. Además, activó los nuevos horarios de cierre a las 00.30 horas de domingo a jueves y a la 1 las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos, debiendo retirar los veladores a la medianoche, salvo en verano del 1 de junio al 30 de septiembre que podrán permanecer en la calle hasta las 00:30 horas

También, para las discotecas, se decretó un horario de cierre a la 1 de domingo a jueves, mientras que las noches de los viernes, sábado y vísperas de festivo se permite hasta las 3 de la madrugada.

Para Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Ocio y Restauración de Alicante (ALROA), estas sanciones no tienen precedentes y no se ajustan a la legislación de los ZAS de la Comunitat Valenciana. Y es que el acuerdo no ha sido publicado en ningún sitio, ni siquiera en el Boletín Oficial de la Provincia, ni ha pasado por el pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante.

"Esto supone un cambio o una limitación de licencia y para poder cambiarla el Ayuntamiento debería haber notificado a cada afectado si sus alegaciones, que se presentaron después del anuncio que se hizo en febrero. El afectado tiene derecho a saber si sus alegaciones han sido admitidas o no, de forma argumentada. Y a partir de ahí trasladarlo a la Generalitat Valenciana. Tal y como lo han hecho no podemos acudir ni siquiera al juzgado porque la normativa no está publicada, más allá de una nota de prensa", asegura Galdeano.

Algunos de los perjudicados con las actas de infracción van más allá. Consideran que la actuación municipal es un "globo sonda" en una zona con una posición más débil (porque hay menos locales) para luego aplicar el mismo modelo en la zona de Castaños. No obstante, aseguran que es un proceso irregular no ajustado a la normativa que será contestado "con demandas judiciales".

Esta ZAS del Casco Antiguo afecta a la Plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín. Incluye además las calles Padre Maltés, desde el cruce con Virgen de Belén y la Plaza Quijano, en la que se concentran actividades tanto de restauración como de ocio nocturno; la calle Virgen de Belén desde el cruce con la calle Abad Nájera hasta el cruce con Padre Maltés, una zona con concentración de actividades de ocio nocturno, y la calle de San Agustín. desde la plaza Quijano hasta el cruce con la calle Montengón y en esta desde el cruce con la calle Padre Maltés hasta San Agustín.

En la nota de prensa enviada la semana pasada el Ayuntamiento afirma que se han resuelto las 22 alegaciones presentadas y el informe técnico ha propuesto estimar parcialmente las presentadas por la Asociación de Vecinos-Cultural Laderas del Benacantil y la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Pero los propietarios de los negocios aseguran que no se les ha notificado nada.