Alicante aprueba una rebaja del IBI de 1,1 millones que beneficiará a más de 336.000 inmuebles

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde este jueves a la nueva normativa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que contempla una reducción de 1,1 millones de euros. La medida beneficiará a más de 336.000 viviendas y locales repartidos por la ciudad.

La iniciativa, presentada por el Partido Popular, consiguió el respaldo de Vox, mientras que PSOE, Compromís y EU-Podemos votaron en contra.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, subrayó que la rebaja supone un descenso del 1,20% en el recibo del IBI, que se suma al 5% aplicado en 2019.

Según explicó, el objetivo es dejar más recursos en manos de los vecinos de Alicante y aliviar la presión fiscal que, en su opinión, ha aumentado a nivel estatal con la subida de numerosos tributos.

Beldjilali recordó además que la ordenanza contempla distintas bonificaciones: un 50% para viviendas de protección oficial, hasta un 90% para familias numerosas en función del valor catastral y de los hijos a cargo, y un 50% en inmuebles con instalaciones de energía solar térmica o eléctrica.

También se incluyen beneficios fiscales en casos de actividades económicas que se declaren de interés o utilidad pública por su especial valor cultural, social, histórico o relacionado con la promoción del empleo.

Las dos enmiendas presentadas por el grupo socialista en el Pleno, tras pasar por la Comisión de Hacienda, no fueron aceptadas.

En cuanto al tipo impositivo, el nuevo valor fijado es del 0,61985% para los bienes urbanos, frente al 0,62042% que estaba en vigor.

El calendario de pago del IBI quedará establecido entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año, con la posibilidad de fraccionar el abono en un máximo de seis plazos.

Festivos locales

Durante la sesión también se aprobó por unanimidad el calendario de días festivos locales para 2026: el 16 de abril, coincidiendo con la romería de Santa Faz, y el 23 de junio, en el marco de las Hogueras.

El Pleno acordó igualmente autorizar el traslado de la reliquia de la Santa Faz a Mutxamel el próximo 19 de octubre, en respuesta a la solicitud de su Ayuntamiento con motivo de la Coronación de la patrona del municipio, Nuestra Señora de Loreto.

La solicitud se fundamenta en la histórica vinculación entre ambas tradiciones religiosas, consideradas entre las más antiguas e importantes de la Huerta de Alicante.

Cabe recordar que en el siglo XV, cuando Mosén Mena trajo la Santa Faz a la ciudad, Mutxamel formaba parte del término municipal de Alicante, y sus vecinos participaron en las rogativas en busca de lluvia para combatir la sequía.