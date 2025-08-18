Tres detenidos en Alicante por prostituir a mujeres sudamericanas y extorsionar a los clientes para no delatarlos

Tres personas han sido detenidas en Alicante, cinco en Albacete y una en Valencia por obligar a prostituirse a mujeres sudamericanas en un piso de Alicante y extorsionar a los clientes pidiéndoles hasta 3.000 euros para no delatarlos.

Los nueve arrestados formaban parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual y a la extorsión de clientes, a quienes amenazaban con violencia física y chantajes personales.

Varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional, provocaron el inicio de la operación a mediados de 2024.

Las comunicaciones advertían sobre la existencia de un piso prostíbulo en Alicante donde varias mujeres estarían siendo obligadas a ejercer la prostitución y, además, se señalaba que dicho inmueble funcionaba también como punto de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación reveló que el entramado criminal se dedicaba de manera paralela a la extorsión de aquellos individuos que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales.

"La organización, bajo la amenaza de desvelar a su entorno más cercano la condición de consumidor de ese tipo de servicios, exigía pagos que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros. Las amenazas incluían agresiones físicas o incluso la muerte de ellos o sus familiares en caso de negarse al pago", ha explicado la Policía.

Estas extorsiones eran realizadas a través de líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida de forma fraudulenta —mediante robos o extravíos—, "lo que dificultaba gravemente la labor policial". Estas líneas eran dadas de baja inmediatamente después de su uso delictivo.

La operación ha culminado con la entrada y registro de un inmueble en la localidad de Albacete, donde residían los cabecillas de la red: dos hermanos y su madre, quien recepcionaba el dinero obtenido aunque no participaba directamente en las actividades ilícitas.

La Policía Nacional ha recordado a raíz de esta operación que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.