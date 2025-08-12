Alicante licita por 149.000 euros el Plan Director y los proyectos de rehabilitación del Teatro Principal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes la apertura de un concurso público para adjudicar la redacción del Plan Director del Teatro Principal.

El contrato también contempla la elaboración de los proyectos para la rehabilitación y restauración de la fachada, así como para la mejora de la sala de espectadores de este icónico espacio cultural situado en la plaza de Ruperto Chapí.

Se trata de un servicio que combina trabajos de ingeniería y arquitectura, con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto inicial de licitación cercano a los 149.000 euros.

Las áreas municipales de Cultura e Infraestructuras son las impulsoras de esta iniciativa, que busca definir un Plan Director basado en un exhaustivo análisis, investigación y diagnóstico del estado actual del inmueble.

Según detalló la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, el documento permitirá programar intervenciones necesarias a corto, medio y largo plazo, distinguiendo entre aquellas que puedan realizarse de forma independiente y las que dependan de otras actuaciones previas o simultáneas, siempre atendiendo a criterios de prioridad, urgencia o estrategia.

Paralelamente, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, subrayó que es “imprescindible” acometer las obras de rehabilitación y restauración de la fachada colindante con las vías y espacios públicos, así como las mejoras en la sala de espectadores para garantizar la accesibilidad, la seguridad y el confort del público.

Todo ello, puntualizó, respetando el valor histórico y las particularidades arquitectónicas de este edificio tan emblemático para los alicantinos.

El Plan Director definirá las pautas y acciones necesarias para preservar, restaurar y optimizar el uso del Teatro Principal, incorporando un diagnóstico pormenorizado del estado del monumento y planteando soluciones planificadas para diferentes horizontes temporales.

“El objetivo final —precisó García— es mejorar las condiciones escénicas y de uso, asegurar la accesibilidad universal y conservar el edificio, teniendo siempre presentes sus valores históricos y constructivos esenciales”.

En el contrato se da especial relevancia a la realización de estudios técnicos que sirvan como base sólida para las futuras intervenciones.

Entre ellos se incluyen el levantamiento gráfico del inmueble, el inventario y análisis del mobiliario y del material escénico, un estudio acústico y otro sobre patologías arquitectónicas.

Estos documentos, considerados el “núcleo fundamental” del Plan Director, serán el punto de partida para los proyectos de restauración de la fachada y reforma de la sala de espectadores.

Además, la edil de Infraestructuras recalcó que disponer de estos estudios previos facilitará el desarrollo de propuestas solventes para las siguientes fases de rehabilitación, otro de los aspectos esenciales que abordará el Plan Director ahora en licitación.

El Teatro Principal de Alicante, inaugurado en 1847, tiene capacidad para 1.072 personas. Es un edificio neoclásico de gran relevancia histórica y cultural, incluido en el Inventario General de Inmuebles Protegidos de la Comunitat Valenciana como Bien Inmueble de Relevancia Local en la categoría de Monumento de interés local.

Su propiedad está repartida entre el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Banco Sabadell.