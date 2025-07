La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos: una 'bala' de Vox para cambiar la lengua base en la educación de Alicante

La polémica abierta por la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Alicante para instar a las Cortes Valencianas a que modifique la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano (1983) y cambie a la ciudad de la zona de predominio lingüístico valenciano a la de castellano deja al PPCV la posibilidad de maniobrar hasta que Vox intente que se haga efectiva en el parlamento valenciano.

El problema para los populares de Carlos Mazón estriba en que cambiar la Ley de Uso significaría reabrir un debate que produjo uno de los mayores consensos en la Comunitat Valenciana durante la Transición. La izquierda consiguió el reconocimiento expreso a la lengua propia y políticas públicas para su fomento y difusión, mientras que la derecha logró que oficialmente se desvinculase del catalán para que el valenciano adquiriese formalmente entidad propia.

No obstante, como afirma el preámbulo de esa ley, es posible su revisión: "El título quinto contiene la determinación de los territorios predominantemente valenciano-parlantes y castellano-parlantes, a los efectos de aplicación de la Ley, sin perjuicio de que pueda procederse a su revisión".

Y eso precisamente es lo que quiere Vox y lo que le va a exigir al PP en las Cortes Valencianas como se lo ha exigido cuatro veces, hasta que lo ha conseguido, en el Ayuntamiento de Alicante. Aunque por el momento Carlos Mazón está capeando el temporal aludiendo por dos veces, el viernes 27 de junio y ayer, a la autonomía municipal y a la necesidad de informes técnicos.

Al PP de Carlos Mazón no le interesa abrir un debate en las Cortes Valencianas sobre la lengua superado hace años, y menos con un Vox sin freno, un nacionalismo combativo con la lengua y un PSOE anclado en el "no" continuo. Entre otras cosas, porque dentro del partido hay múltiples posiciones respecto a una lengua que habla como lengua materna buena parte de su grupo parlamentario.

El caso de la ciudad de Alicante es muy particular dentro de la Comunitat Valenciana y por eso mismo, en la Diputación de Alicante el PP se unió esta semana a PSOE y Compromís en una moción en la que se reafirma" su compromiso" en la defensa del valenciano como lengua oficial histórica y de convivencia" y "el reconocimiento de la ciudad de Alicante" como zona de "predominio lingüístico valenciano". Solo Vox votó en contra

La posibilidad

Fuentes de las Cortes Valencianas, no obstante, aseguran que existe un modo en superar este órdago si finalmente se plantea en el parlamento valenciano: la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat Valenciana. En teoría, para el próximo ejercicio.

Dentro de esta Ley de Acompañamiento pueden incluirse asuntos que guarden relación directa con la ejecución, interpretación o desarrollo de los presupuestos y la política económica general del Consell. Y como la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano se refiere a la Educación, que es competencia exclusiva de la Generalitat, tendría sentido.

La inclusión de asuntos en esta ley exige que exista una relación directa con los presupuestos y se evite introducir reformas ajenas o no conexas con el ejercicio presupuestario. Pero al haberse aprobado la nueva Ley de Libertad Educativa y al haberse hecho una consulta a las familias sobre la lengua base de la educación de sus hijos que modificará todos los planes educativos (y sus presupuestos) durante el próximo curso, tendría sentido.

Tanto como adaptación normativa con modificaciones puntuales de leyes autonómicas para adecuarlas a las necesidades presupuestarias o a cambios en la legislación estatal básica; como con la modificación de criterios de política económica general con medidas que incidan en la política económica, social o sectorial de la Generalitat, siempre que tengan conexión con la ejecución presupuestaria.

El propio Mazón deja abierta cualquier posibilidad en sus declaraciones, asegurando que "no está encima de la mesa", pero sin descartar un posible cambio de la ley, como cuando señala: "Realmente estas propuestas que se hacen pueden tener más o menos interés en reflexionarlo o no", pero "sin un estudio real, un estudio técnico, sociológico, lingüístico actualizado, la Generalitat no tiene mucho que decir en ese sentido. Hay una ley, se cumple la ley".