Rompen una botella en la cara a un joven en Alicante: "Para que luego digan que los gays no sufrimos homofobia"

Un joven de 23 años ha denunciado públicamente una agresión homófoba en pleno centro de Alicante. Según su propio testimonio, tres menores le atacaron y le rompieron una botella en la cara "solo por ser quien soy".

La denuncia parte de su perfil en Instagram en el que ha pedido ayuda ante lo sucedido. En sus historias relata cómo ha sido atendido por varias heridas cortantes y puntos de sutura.

"Dicen que la homofobia ya no existe, que son casos aislados. Pero a las cinco de la mañana tres chavales me golpearon brutalmente en la calle. ¿El motivo? Ser gay. Y esto sigue pasando cada día", relata en su perfil.

Con la etiqueta #StopHomofobia, el joven describe así la agresión: "Eran tres niños que eligieron el odio, la violencia, el insulto. Después de llenarse la boca de insultos, salieron corriendo. Ni siquiera tuvieron el valor de mirar atrás".

En las imágenes que lo acompaña se ve cómo tres jóvenes le insultan y al marcharse lanzan de espaldas una botella vacía con la que golpean su cara. "Esto no fue una broma ni un malentendido", remarca la víctima.

"Es la realidad que muchas personas LGTB vivimos diariamente: el miedo de volver a casa, de caminar por la calle, de ser señalados o atacados solo por existir", lamenta.

Denunciar la homofobia

Visiblemente afectado, el joven recuerda que "nadie nace odiando" y responsabiliza al entorno de los agresores: "Alguien les enseñó que estaba bien golpear a otra persona por vivir y amar en libertad".

El suceso que se produce cuando la ciudad de Alicante ha presentado este mediodía las actividades del Orgullo LGTBI ha provocado la condena de entidades como Diversitat. Su presidente Juan David Santiago cuenta a EL ESPAÑOL que ha ofrecido asistencia jurídica y psicológica a la víctima.

El relato en Instagram prosigue animando a la denuncia de estos hechos. "Hoy me tocó a mí, pero mañana puede ser cualquiera. No voy a esconderme ni a callarme. He venido a esta vida a vivir, amar y reír sin miedo. Ser gay no es el problema; el problema es la homofobia, y se combate con visibilidad, educación, amor y dignidad".

"Lo cuento por mí, por quienes no pudieron contarlo, por quienes aún tienen miedo. Porque el miedo no nos va a callar y el odio no nos va a detener", concluye el joven.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.