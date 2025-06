El teniente Ramón, el guardia civil que garantiza la seguridad de las mascletàs: "Revisamos cada explosivo"

Cuando quedan dos horas para que comience la mascletà en la Plaza de los Luceros, ellos ya han llegado y están en el corazón de la traca. Su trabajo, desconocido y silencioso, choca con su importancia para que Alicante vibre con el espectáculo sonoro.

Los espectáculos no se improvisan. Horas antes del disparo, cada artefacto pasa su control por los especialistas de la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Alicante.

Estos ángeles de la guarda de la fiesta actúan en la sombra para que las pirotecnias brillen con sus terremotos y bombardeos de pólvora.

El teniente Ramón, responsable de la unidad, afronta las semanas más "intensas" de trabajo. No es poca su responsabilidad, pues los agentes de la especialidad son los encargados de supervisar la seguridad de las decenas de miles de personas que se acercan a vivir los disparos.

Su labor es comprobar, pesar y asegurar. Comprueban el proyecto pirotécnico, pesan los explosivos y se aseguran de que se cumplan las distancias de seguridad establecidas.

"No se suelen cometer infracciones. Está todo muy controlado porque vemos cada artificio explosivo que se va a lanzar", explica en su despacho de la Comandancia de Alicante.

Pero donde más disfrutan es sobre el terreno. Como cuenta, el trabajo del grupo va mucho más allá, y gran parte del tiempo tiene que ver con tareas administrativas y de licencias.

Hablar con los pirotécnicos, revisar los petardos y ver que el disparo ha ido como es debido es lo que más les llena durante la fiesta del fuego.

Guardias civiles comprueban que todo esté en orden en la mascletà del 18 de junio. Jorge Verdú

"Obviamente es un trabajo, pero, después de haber llegado y revisado que todo esté bien, nos quedamos a la celebración del espectáculo y disfrutamos como un alicantino más. Además, tenemos un sitio especial", bromea.

Pero no solo se encargan de la mascletà; estos especialistas también revisan los castillos de fuegos artificiales y las casetas de petardos temporales que se instalan durante la fiesta.

Y, más allá de las Hogueras, la especialidad se ocupa de los permisos de armas y de su control, y de los explosivos que se utilizan en canteras, en obras civiles y en la pirotecnia.

Accidentes

Como resume el teniente, "la pirotecnia es como ir en coche, puedes tener todas las precauciones, pero eso no te asegura que no vas a tener un accidente. Reduce las posibilidades, pero no lo garantiza".

Estas fiestas estarán marcadas por la baja de Pedro Luis Sirvent, el maestro pirotécnico que falleció el pasado marzo en una gran explosión en la Pirotecnia Hermanos Sirvent.

Esta es la semana más intensa para la unidad. Jorge Verdú

"Cuando hay un accidente, nos hace a todos más conscientes. Sobre todo a quien utiliza la pirotecnia de forma diaria, porque la rutina puede generar hábitos que priman la rapidez y dejan la seguridad en un segundo plano", apunta.

"Cuando suceden estos accidentes, todos recordamos lo peligroso que es lo que estamos manejando".

Es justo esta mezcla entre seguridad y divertimento lo que a él, como madrileño, trató de comprender en sus primeros años en la provincia.

Cuando llegó de Canarias, donde estaba destinado, a Alicante, pronto se dio cuenta de que "la pirotecnia forma parte de la cultura y es un elemento que disfrutan no solo los niños en la calle, sino también los padres con la familia".

Aun así, confiesa que el hecho de recibir en su mesa toda la información sobre cada herido de Hogueras con petardos condiciona su visión.

La escena se repite incontables veces en estas fechas, pero ver a un niño lanzar un petardo en mitad de la calle aún le hace que se le "revuelva el cuerpo".

Con todo, aclara que "si hacemos un ratio de lo que se vende y los accidentes que hay, el nivel de accidentes es bajo. ¿Debería ser cero? Sí. Pero muy probablemente nunca se consiga".