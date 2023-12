Alicante y Elche mejorarán sus conexiones en 2024: líneas de bus, abono conjunto y carril bici

La ciudad de Alicante y la de Elche buscan mejorar la movilidad urbana entre ambos municipios de cara al próximo año. Para ello, los concejales de Movilidad Urbana, Carlos de Juan y José Claudio Guilabert, respectivamente, han mantenido la primera de una serie de reuniones para abordar posibles asuntos estratégicos.

Uno de los puntos tratados en el encuentro ha sido la necesidad de unir el sur de Alicante y la zona de playas del término municipal del Elche (Arenales-Altet). Ambos consistorios se han puesto a trabajar en la correspondiente propuesta, con el objetivo de que pueda salir adelante con la colaboración de la Diputación de Alicante.

En cuanto al autobús interurbano, se ha previsto una reunión en enero entre los ediles y el director general de Transportes, Manuel de los Ríos, para estudiar las opciones de mejora en las líneas interurbanas y la posibilidad de gestionar "una nueva tarjeta prepago única que facilite el transporte público entre Alicante y Elche, a la vez que mejore las frecuencias y conectividad entre líneas", ha detallado el consistorio alicantino.

En materia de carril bici, los responsables de Movilidad han coincidido en la voluntad de conectar la vía parque entre Alicante y Elche, "para lo que se solicitará a la Generalitat el desarrollo del correspondiente proyecto", han añadido.

Además, se ha puesto fecha a la siguiente reunión de trabajo que se desarrollará a tres bandas entre el Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Elche y Aeropuerto, con el objetivo principal de hacer las previsiones urbanísticas y logísticas correspondientes para garantizar el desarrollo de la segunda pista del aeropuerto y acelerar al máximo posible la conexión mediante ferrocarril de esta "gran infraestructura aeroportuaria tan necesaria para la provincia de Alicante", han asegurado en un comunicado.

Zona de Bajas Emisiones de Elche

Elche aprobó de forma definitiva en el pleno del 22 de diciembre su Zona de Bajas Emisiones. La medida tratará de proteger el medioambiente sin impedir la circulación a ningún vehículo por el casco antiguo, independientemente de su antigüedad.

La ordenanza salió adelante con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Compromís per Elx. El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, defendió que la norma "es valiente y concilia la protección del medioambiente, la salud pública de todos los ilicitanos y la libertad de movimiento de los ciudadanos que circulan por la ciudad". La no limitación a determinados vehículos pretende, según el responsable, "no hacer distinciones entre ilicitanos de primera y de segunda, permitiéndoles circular en el caso de que no puedan permitirse comprar un coche nuevo".

