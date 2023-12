Aprobada la Zona de Bajas Emisiones de Elche sin restricción de vehículos

El Ayuntamiento de Elche ha hecho oficial de manera definitiva la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones en el pleno de este 22 de diciembre. La medida tratará de proteger el medioambiente sin impedir la circulación a ningún vehículo por el casco antiguo, independientemente de su antigüedad.

La ordenanza ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Compromís per Elx. El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, ha defendido que la norma "es valiente y concilia la protección del medioambiente, la salud pública de todos los ilicitanos y la libertad de movimiento de los ciudadanos que circulan por la ciudad".

La no limitación a determinados vehículos pretende, según el responsable, "no hacer distinciones entre ilicitanos de primera y de segunda, permitiéndoles circular en el caso de que no puedan permitirse comprar un coche nuevo". “Elche cuenta con una buena calidad del aire según los parámetros españoles y europeos y que el gobierno municipal seguirá apostando por el medioambiente creando más zonas verdes o cuidando nuestro Palmeral y avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible", ha añadido.

Otras medidas aprobadas en el pleno han sido la aprobación de la plantilla de personal de la corporación municipal para el próximo año, así como la del organismo turístico VisitElche. La decisión ha visto la luz verde con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE y Compromís per Elx.

El concejal de Recursos Humanos, José Navarro, ha destacado que "se trata de una plantilla de personal muy homogénea que cumple con las necesidades planteadas por cada departamento del Ayuntamiento". Además, ha asegurado que "la nueva plantilla consta de 48 nuevas plazas, 27 de ellas estructurales y 21 para personal que por motivos de salud solicita un cambio de puesto de trabajo a otro departamento".

Inversión en Vía Pública

Los presupuestos de 2024 presentan novedades. Una de ellas afecta al área de Vía Pública, que incrementa un 160 % su dotación, y pasa de 2,2 a 5,9 millones de euros. Entre las actuaciones a realizar, destacan la reforma de la calle Curtidores con una dotación de 500.000 euros, la plaza de los pisos azules con 470.000 y la calle José García Ferrández en Carrús con 500.000 euros.

El edil de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, resaltó en la presentación de las cuentas que la idea es "transformar y modernizar el municipio y embellecer los espacios públicos en barrios y pedanías. Además, por primera vez, se va a prestar la atención debida a nuestros parques y jardines, y se va a lograr convertir Elche en una auténtica ciudad verde", subrayó.

