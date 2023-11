El PSOE de Alicante sufre un ataque en su sede que atribuyen a "salvajes de la extrema derecha"

La sede del PSOE de Alicante ha sido atacada durante la madrugada impidiendo el acceso a las instalaciones por el daño que ha sufrido la cerradura. Los socialistas han denunciado este "nuevo acto vandálico de salvajes" que han relacionado con la extrema derecha ante la Policía Nacional.

El bloqueo de entrada a las instalaciones situadas en la calle Pintor Gisbert ha provocado la indignación en el partido. El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha pedido al responsable del PP, Luis Barcala, que "condene de forma inequívoca unos actos que atentan contra la convivencia en la ciudad, de la que además es el alcalde".

"No vamos a tolerar la impunidad. Pido responsabilidad al PP y que condene sin tapujos las constantes agresiones. Ya no hablamos de simples pintadas", ha lamentado Millana. Este ataque se suma al de otras sedes de la provincia, como el sufrido en la sede de El Campello, que apareció llena de huevos estampados en las cristaleras.

El responsable del PSOE se ha mostrado contundente y ha exigido medidas del partido que gobierna Alicante que fomenten "la convivencia y la solidaridad". Unas medidas que ha considerado necesarias porque "el vandalismo que estamos sufriendo va en aumento".

El secretario general ha expresado que "las personas intransigentes de la extrema derecha son un enemigo común, aunque seamos rivales políticos". "Están atacando casas del pueblo sin ninguna impunidad y poniendo en peligro la convivencia entre alicantinos y alicantinas", ha alertado.

Millana ha asegurado que el ataque de "unos cobardes" no les detendrán en la lucha por conseguir "una sociedad igualitaria, justa y democrática". "Los gobiernos se ganan en las urnas, no coaccionando y agrediendo a personas y sedes. Exigimos, por el bien de todos y todas, que cese este vandalismo que no conduce más que a crear crispación de forma irracional en una sociedad que debe afrontar unos retos donde tanto PSOE como PP tienen un papel fundamental", ha sentenciado.

La agresión llega tras las diveras manifestaciones que tuvieron lugar frente a la sede socialista de Alicante en las últimas semanas. Durante las protestas, en la que no se registraron incidentes, a pesar de cánticos despectivos e insultos a miembros del partido, los manifestantes recriminaron la política de pactos del PSOE con formaciones catalanas de naturaleza independentista.

Pedro Sánchez, elegido presidente del Gobierno ayer, 16 de noviembre, fue el gran protagonista de las manifestaciones convocadas por PP y Vox, siendo señalado como "traidor"o "golpista". La candidata del PSOE Ana Barceló también fue diana de gritos como "¡Barceló, defiende tu nación!", y en algunas concentraciones se pudieron escuchar cánticos de "¡socialistas, hijos de puta!".

