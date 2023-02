Alicante sigue con la rehabilitación de la Finca Benisaudet: más zona verde y un anfiteatro para eventos

Tras la rehabilitación integral de la Finca Benisaudet el pasado año, el inmueble de encuentra a la espera de que se acondicione el parque exterior anexo como zona ajardinada vinculada al edificio. Por este motivo, el objeto del presente proyecto es la reurbanización del parque existente junto a la antigua casa de Gabriel Miró y la mejora de las conexiones de la Finca Benisaudet y de la Policía Local con el mismo con un presupuesto estimado en 1.443.129,88 € y una duración de las obras de 6 meses que contempla la ejecución de reurbanización del parque e implantación de un quiosco, aseo y vestuario.



El proyecto se sitúa entre las calles Vicente Alexandre, Agustín Jiménez Navarlaz y San Pedro Poveda del barrio de Los Ángeles. El ámbito al que se refiere está pegado a la Vía Parque y muy próximo al Parque Lo Morant. La propiedad de los terrenos objeto de las obras es municipal por lo que el terreno está totalmente disponible. Habrá que disponer de pasos seguros de peatones y también asegurar la circulación perimetral de los peatones de forma segura.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez ha señalado que “la proximidad y la entidad de este último nos hace replantearnos la morfología del parque actual, muy similar a la del Parque de Lo Morant. Además, a nuestro juicio, el pavimento de tierra de albero no funciona bien, ya que debido al desnivel que existe entre las calles afectadas por las obras, cuando llueve, la escorrentía lava el pavimento. Por esta razón y porque no tiene asociados programas específicos no goza de una alta ocupación, tratándose más de un lugar de paso que de reunión”.



El parque

El parque situado en pleno corazón del barrio debe convertirse en lugar de estancia y no de paso. Para ello se potenciarán las actividades susceptibles a acoger. Se propone un anfiteatro con un vestuario y almacenaje asociado, especialmente pensado para organizar eventos, elección de la Bellea del Foc, conciertos u otras acontecimientos; un lugar para el juego de petanca, parque infantil, circuitos biosaludables (zonas provistas de equipos de gimnasia) para gente mayor, elementos de agua, deportivos, entre otras equipaciones.



Para el responsable del área de Urbanismo, se trata de “dotar al parque de un de carácter más urbano y accesible, con mayor protagonismo de los peatones y potenciar su relación con la antigua residencia de veraneo de Gabriel Miró, es la premisa principal en su concepción. Será fundamental entender el parque más como una zona de estar con programas asociados más que como un lugar de paso. Respecto a los programas a implementar para cambiar esta concepción del parque, cobran especial interés la realización de un quiosco y una zona polivalente que permita absorber distintos usos”.



Finca Benisaudet

En el corazón del barrio se encuentra la Finca Benisaudet construida en el siglo XIX en lo que en aquella época era una zona agrícola. En 2010 el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio la compraron con el objetivo de rehabilitarla para otorgarle un uso cultural.



La Finca Benisaudet, localizada en una parcela municipal de 13.086 metros cuadrados, actualmente está adscrita a la concejalía de Cultura y cuya fase de rehabilitación ha contado con un presupuesto de 624.069 euros. Ocupa una superficie de 400 metros cuadrados. El total de sus tres plantas es de 620 metros cuadrados construidos. A éstos se le suman 200 metros más entres sus dos porches.



No es hasta 2021 cuando se llevan a cabo las obras impulsadas por el Ayuntamiento para convertirlo en centro lúdico y cultural sobre la historia y las señas de identidad de la ciudad de Alicante, después de que su uso haya quedado adscrito a la concejalía de Cultura.



Policía Local

Dentro de la manzana del parque, además de la antigua residencia de verano de Gabriel Miró, se encuentra un edificio más o menos singular que tuvo un primer uso como centro de formación de la cámara de comercio y que a día de hoy, se trata del retén de la policía local. La propuesta de reurbanización del parque lo tratará como propio, reorganizando y facilitando su acceso universal.

