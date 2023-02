El PSOE abre su proceso de primarias para la lista de Alicante: la cohabitación entre Ana Barceló y Franco

El PSPV-PSOE de Alicante ha convocado para el próximo domingo 26 de febrero, en la sede de UGT de Alicante, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, el proceso de votación de su lista para las municipales del 28 de mayo. Un proceso que no es vinculante hasta que la ejecutiva local, que controla el exsenador Ángel Franco desde hace tres décadas, lo avale.

La votación se produce a una semana del comienzo de la precampaña por parte de la candidata nombrada directamente por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la exconsellera de Sanidad y exalcaldesa de Sax, Ana Barceló. Una precampaña que ha empezado con logo y vídeos en las redes sociales que la "geoposiciona" en cada uno de sus actos.

Barceló ya ha dicho en algunas entrevistas que es ella "quien hace la lista" y que luego la pasaría al partido para que lo ratifique. Pero todo el socialismo alicantino es consciente de que Barceló carece de fuerza orgánica en una ciudad en la que no ha militado ni vivido hasta las primarias frente al sector crítico liderado por María José Adsuar.

Aunque la cohabitación entre Barceló y Franco -incluso su relación personal- es buena, el núcleo duro del socialismo alicantino autodenominado la "minoría mayoritaria" no deja lugar a la improvisación: ante cualquier problema futuro, es Franco quien pone o quita al portavoz municipal. Como ha ocurrido desde tiempos de José Antonio Pina, Blas Bernal, Juan Antonio Román, Etelvina Andreu o Roque Moreno.

La historia demuestra que ha dado igual que Elena Martín -históricamente enfrentada al sector de Franco- tuviese sobre el papel todo el control frente a un exsenador en horas bajas, lo perdió a mitad de la legislatura. Como también sucedió con el propio delfín de Franco, Gabriel Echávarri o con la última imposición de Puig, Francisco Sanguino.

En cualquier caso, en el comunicado emitido por el PSOE, Barceló asegura que "el PSOE concurrirá a estos comicios con el mejor proyecto para la ciudad de Alicante. Un proyecto que parte de la escucha activa con los colectivos sociales, organizaciones y entidades que durante este mandato han dan voz a una ciudadanía que necesita ser escuchada".

"Los socialistas nos comprometemos a trabajar para que Alicante no pierda ninguna oportunidad. Queremos una ciudad en la que no siga creciendo la desigualdad. Una ciudad en la que los barrios no sean los grandes olvidados y donde los ciudadanos participen en la vida pública", ha añadido Barceló.

