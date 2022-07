Guerra total en el PSOE de Alicante: su líder denuncia en Ferraz un grupo paralelo dirigido por Ángel Franco

La herida abierta en el seno del PSOE de Alicante empieza a supurar y amenaza con llevarse por delante a todo el grupo municipal. El portavoz Francesc Sanguino ha informado este lunes de un escrito que ha enviado la Ejecutiva Federal del PSOE en el que denuncia la existencia de un "grupo municipal" paralelo creado y dirigido por el exsenador e histórico dirigente socialista de Alicante, Ángel Franco, con la connivencia del secretario general local Miguel Millana.

[El regreso de Francesc Sanguino, descabeza cuatro comisiones y a sus asesores en Alicante]

En el escrito, enviado en copia también para conocimiento de la Ejecutiva Provincial y Nacional, Sanguino explica que sobre el mes de noviembre pasado, el miembro de la Agrupación Ángel Franco "creó este grupo municipal paralelo con un grupo de concejales, el secretario general, Miguel Millana, el secretario de organización Pedro Ródenas y algunos asesores municipales, entre ellos el responsable de prensa contratado por el propio grupo municipal".

[El PSOE de Alicante da por amortizado a su portavoz municipal y lo borra de las redes y las notas de prensa]

El líder socialista relata en su escrito que este grupo municipal paralelo "se reúne a diario y diseña la política municipal dirigido por Ángel Franco", anulando su labor como portavoz, "teniendo que recurrir a redactar y distribuir sus propias notas de prensa de los temas políticos que queden a su alcance tal y como algunos medios incluso han llegado a publicar".

El portavoz añade que con posterioridad a esta reunión diaria, envían a la prensa a diario reacciones y notas de prensa sobre política municipal encabezadas no por el portavoz, sino por Miguel Millana y con el concejal del área del asunto en cuestión, quedando suplantado como portavoz.

También que en esas reuniones deciden incluso iniciativas que se llevarán a pleno, "cuando deberían acordarse en todo caso en la ejecutiva y/o en el grupo municipal, y que las difunden en la prensa sin proponerlas al portavoz y sin ser debatidas en el grupo". Añade que "en un principio dicho grupo incluía declaraciones suyas sin su permiso ni conocimiento y que exigió que se retiraran".

Campaña de partido sin portavoz

Por otro lado, Sanguino informa que se han dedicado desde esas mismas fechas a realizar una campaña informativa donde el portavoz no ha aparecido ni una sola vez, a pesar de que esa campaña se ha realizado mediante el convenio que el grupo tiene con la agrupación para destinar parte de la asignación municipal que le corresponde.

Además, y pese a denunciarlo, fueron tachados en una ejecutiva "de deshonestos por ello, y que no han modificado un ápice su proceder a pesar de todo ello".

[¿Y después de Sanguino qué? El PSOE de Alicante sigue sin un líder a menos de un año de elecciones]

También explica "que en numerosas ocasiones desde esas fechas he exigido al secretario general local que desistieran de realizar actividad política municipal sin su consentimiento ni participación, que no encabezara críticas al gobierno local o propuestas suplantando al portavoz, que la comunicación fuera unificada y que se guardara respeto institucional al portavoz, y que esta conducta del grupo paralelo no ha variado lo más mínimo y sigue a día de hoy".

Por consiguiente, el portavoz ha puesto en conocimiento de la Comisión Ejecutiva Federal y a las otras ejecutivas simultáneamente todo este proceder, conducta que considera "muy grave y lesiva para el grupo y partido", con el objetivo de que la Comisión estudie el caso y emprenda las acciones oportunas, en su caso, concluye el portavoz socialista.

Sanguino fue candidato del PSOE de Alicante gracias al aval del secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig. Poco a poco su figura se fue difuminando en el grupo, hasta el punto de que la mayor parte de las comunicaciones que se realizaban obviaban su presencia y tenía que enviar notas de prensa por su cuenta. En este sentido, la semana pasada ordenó la destitución de varios asesores y quitó a varios concejales la representación en algunos de los órganos municipales, lo que ha abierto una guerra en el seno del PSOE alicantino.

Sigue los temas que te interesan