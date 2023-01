Mutxamel acoge mañana su espectacular Cabalgata "histórica" con una docena de escenas bíblicas

La Cabalgata o Cavalcada de Reis Mags volverá a llenar Mutxamel este jueves de ilusión, tradición y magia. Una cita que se repite cada 5 de enero, desde 1957, en que se tiene constancia de la primera Cabalgata en Mutxamel y que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Según explica el Ayuntamiento, Mutxamel lleva más de 65 años celebrando un acto que solo se suspendió en 2021 a causa del Covid-21. La pandemia impidió celebrar la Cabalgata tal y como lo conocemos, en formato desfile, y en su lugar se realizó un Campamento Real en el Parque El Canyar de les Portelles, siguiendo las recomendaciones sanitarias vigentes y el control de aforo.

A las 18:00 horas partirá de la Plaça del Ravalet una cabalgata que, a diferencia de otras poblaciones, demuestra su originalidad al conservar la tradición con la que se creó este tipo de actos. La Cavalcada de Reis Mags de Mutxamel es una celebración singular respecto de otras localidades dado que su especialidad temática es que todas las representaciones que aparecen están inspiradas en escenas bíblicas, que cuenta con las diferentes escenas el motivo de la venida de los Reyes Magos.

La asociación organizadora de la cabalgata, la Comissió de la Cavalcada de Reis Mags i Pessebre de Mutxamel, volverá a preparar una comitiva con una docena de escenas. Entre las novedades hay dos carrozas nuevas, una dedicada a la Anunciación de los Pastores y otra a Herodes, dos carrozas que están creadas, como el resto, de forma artesanal por los componentes de la comisión, cuidando hasta el último detalle aspectos como la decoración, la iluminación o el uso de fuentes de agua en movimiento.

[Mutxamel vive ya la Navidad: este fin de semana abre a los más pequeños su Casa de Papá Noel]

De este modo, los Reyes Magos comenzarán su visita a Mutxamel en la Plaça de Ravalet. De este enclave tan singular partirá un recorrido que pasará por la C/ Villena, C/ San Francisco, C/ San José, C/ Soledad, Passeig de la Constitució, C/ Manuel Antón, C/ Cura Fenoll, C/ Mestre Sala Marco, Plaça Nova, C/ Felipe Antón, C/ La Pau y Av. Carlos Soler hasta la puerta del Ayuntamiento de Mutxamel.

Preparativos cabalagata mutxamel 2023, visita del concejal. Ayuntamiento de Mutxamel

Además de todo el colectivo de voluntarios, la cabalgata cuenta con la participación de la Banda de Cornetas y tambores La Llàgrima; la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet; El So de Mutxamel; el Ballet Verónica Perelló; el Ballet José Soriano; y la banda de la Societat Musical L’Aliança, que interpretará, entre otras piezas, la marcha ‘Ja venen els Reis’, compuesta expresamente para esta cabalgata.

El cortejo lo cerrarán Melchor, Gaspar y Baltasar que, montados en sus carrozas, y acompañados por sus pajes, harán su entrada triunfal por las calles de Mutxamel. Este año, las personas que más cerca van a estar de los Reyes Magos son Francisco Cantó (Melchor), José Pastor (Gaspar) y Alejandro Ruiz (Baltasar).

Al finalizar el recorrido se dispararán unos fuegos artificiales en la avenida Carlos Soler, para celebrar que los Magos de Oriente han llegado a Mutxamel y están dispuestos a visitar todos los hogares del municipio en las siguientes horas.

Para el Día de Reyes, el 6 de enero, a las 12:30 aproximadamente, desde el Passeig de la Constitución, los Reyes a lomos de tres caballos bajaran hasta la Parroquia El Salvador para adorar al Niño Jesús que estará dispuesto en el altar junto a San José y María. Seguidamente entrarán a la capilla de la Mare de Déu de Loreto donde le ofrendarán un centro de flores. Desde allí partirán hacia Oriente hasta el próximo año.

Cartel anunciador

Por otro lado, la alumna del colegio público Arbre Blanc, Marta Palomares Alemany, es la ganadora del XXVI Concurso del Cartel Anunciador de la Cabalgata de Reyes Magos 2023. Su trabajo, titulado ‘Ja venen pel Campanar’, es la imagen que ilustra la Cavalcada de Reis Mags de Mutxamel 2023, una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial. La ganadora del concurso recibió su premio en un acto celebrado en el Centre Social ‘José Bernabéu Alberola’. El galardón consiste en un talón de 200 euros, canjeable por material escolar en cualquier papelería de la localidad y un diploma acreditativo de la distinción obtenida.

Además del primer premio a la ganadora del concurso de carteles, se entregaron dos menciones especiales. La segunda mención fue para alumnos de 3º del colegio público Manuel Antón, autores del cartel con el lema ‘Màgia i Fantasia Reial’, que recibieron un talón de 40 euros canjeable por material escolar.

Y la primera mención fue para Adrián Martínez Marco, alumno del colegio público El Salvador, por ‘La ilusión de Navidad’, dotado con un talón de 60 euros canjeable por material escolar. Este año, los 59 carteles elaborado por escolares del municipio que han participado en el concurso organizado por la Concejalía de Fiestas, han estado expuestos en la Casa de Cultura entre el 7 de diciembre y el 5 de enero. En esta exposición ha colaborado la Concejalía de Cultura.

Durante estos días también se ha podido visitar la exposición La Calvalcada de Reis Mags en el temps una muestra fotográfica que recoge el paso del tiempo de la Cabalgata de Reyes Magos de Mutxamel. La retrospectiva cuenta con las fotografías aportadas por la Comissió de la Cavalcada de Reis Mags i Pessebre, el Arxiu Municipal, el So de Mutxamel y Mercedes González.

A través de diferentes escenas de la cabalgata, se muestran imágenes históricas que transmiten el trabajo y el cariño que el pueblo del Mutxamel ha dedicado desde hace décadas al acto más mágico de todo el calendario festivo: la Cabalgata de Reyes Magos.

Sigue los temas que te interesan