Malestar entre los vecinos de la isla por los planes de Compromís (y el Consell) de 'blindar' Tabarca

La visita de nueva consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, a la isla alicantina de Tabarca el pasado sábado ha desatado un profundo malestar entre los vecinos y hosteleros, que no están de acuerdo ni con las formas, ni con el fondo de la propuesta para que sea declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco.

Navarro, que estuvo acompañada por el secretario autonómico de Emergencia Climática, Francisco Candela, y el concejal de Compromís (Iniciativa del Poble Valencià), Rafa Mas, habló de "conciliar el desarrollo socioeconómico de la isla con el cuidado del territorio y sus entornos naturales, porque para quererla y cuidarla es necesario invertir en sostenibilidad".

La consellera aseguró que se había tratado de una "asamblea abierta con vecinas y vecinos de Tabarca para tratar y reflexionar sobre los problemas de la isla" y que se había llegado "a la conclusión de que la isla debe tener un plan que garantice unos servicios públicos de calidad a sus habitantes, que la proteja ambiental, cultural y patrimonialmente, así como su identidad y que garantice un turismo sostenible".

Compromís emitió una nota entonces de que la coalición de izquierdas (con dos concejales de 29) había "logrado un apoyo social y político para que la isla sea declarada Reserva de la Biosfera.

Es más, aseguraron en su comunicado que de la reunión con vecinos sacaron "la impresión respecto a la nefasta gestión de residuos y limpieza, la falta de equipamientos, abandono del patrimonio histórico, la ausencia de actividades culturales y sociales, la saturación de la isla y el colapso de servicios esenciales como son los sanitarios". Competencias, la mayoría de ellas, de la Generalitat Valenciana donde gobiernan.

Los vecinos lo desmienten

La respuesta de los vecinos no se ha hecho esperar. Carmen Martí Fernández, presidenta de Asociación de Vecinos de Tabarca "Isla Plana" que aglutina a más de 100 familias de la isla explica que no estuvieron presentes en la reunión por la urgencia con la que se había convocado, y que quienes si lo hicieron no cuentan con representatividad suficiente para hablar "de los vecinos".

"Desde hace tiempo sabemos que el grupo Compromís en el Ayuntamiento de Alicante quiere conseguir apoyos para declarar la Isla de Tabarca como Reserva de la Biosfera de la Unesco. Cuando informalmente nos lo han dicho, siempre hemos pedido información oficial, saber en qué consiste su propuesta y qué consecuencias tendría para los habitantes de la Isla", explicó la presidenta vecinal.

"Sabemos también que su propuesta ha sido rechazada en un pleno del Ayuntamiento por falta de apoyos", recordó. Y es que el propio partido de Compromís recoge ese fracaso en su comunicado. Compromís propuso crear una comisión para la candidatura y el pleno lo rechazó por 16 votos contra 13. Y es que el Ayuntamiento apenas tiene competencias en la isla frente a las de la Generalitat.

En septiembre de esta año Unidas-podemos también pidió en el pleno municipal "limitar el número de turistas a la isla", incitativa que quedó desestimada con 16 votos en contra 13.

Carmen Martí explicó que cuando la consellera les solicitó una reunión ya se les explicó que muchos no podrían asistir por estar ausentes "por asuntos personales" y "compromisos adquiridos previamente", pidiendo otro día de reunión.

La asociación de vecinos lo considera importante porque "en los siete años que lleva funcionando nuestra asociación y trabajando para los vecinos de Tabarca se ha mantenido al margen de ideologías políticas y ha tratado con todos los gobiernos

municipales de Alicante y con la Conselleria".

Sin información

También criticó que "de momento no se nos ha facilitado ninguna información oficial de las condiciones de la propuesta ni su repercusión en la vida de la Isla por lo que no hemos podido informar a los vecinos del contenido de esta propuesta con hacemos normalmente mediante la convocatoria de una reunión oficial de vecinos".

Y añadió "los vecinos están preocupados por esta propuesta porque ya han sufrido las consecuencias de los cambios de criterio de la Conselleria incumpliendo los acuerdos anteriores, como por ejemplo prohibir la pesca recreativa con caña desde tierra, que llevamos reclamando recuperarla para los vecinos desde que se prohibió en el 2006 sin informar a los vecinos de esa decisión".

"El proyecto del puerto del año 2000 que también se paró sin informar de en qué criterios se basaron para pararlo y no terminar de ejecutar el proyecto que la misma Conselleria había hecho Por eso debemos aclarar que esta asamblea que convocó el concejal en la Isla a la que asistieron algunos vecinos no es representativa de la mayoría de nuestros vecinos a los que representamos y que se han visto confundidos por la información", añadió Martí.

