El alcalde de El Campello (PP) sin miedo a la moción de censura: "Lleva planeando tres años"

Muy tranquilo y sonriente. Así se ha presentado a media mañana el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), ante los medios para comunicar el cese de delegaciones y salida del Gobierno municipal de los tres concejales y dos asesores de Cs en el consistorio. La razón, el duro comunicado de ayer de la formación de Arrimadas.

Apenas un mes después de la polémica moción de censura en Orihuela, en donde los ediles de Cs se han aliado con PSOE y Podemos para quitar la Alcaldía al popular Emilio Bascuñana, ahora cabe una posibilidad similar en El Campello. "No me preocupa, no voy a perder ni un minuto de mi tiempo en eso", ha manifestado Berenguer.

Y es que, de 21 concejales el PP sólo tiene 7 y el apoyo puntual de un edil de Vox (que no entrará en el ejecutivo municipal). "Llevamos tres años así. La moción de censura lleva tres años planeando sobre este equipo de Gobierno. No me puedo preocupar de los que no depende de mí", ha añadido el popular.

El alcalde ha explicado que "desde que se configuró el equipo de gobierno resultante de las elecciones municipales de 2019, llevamos tres años aguantando lo inaguantable, haciendo de tripas corazón y soportando salidas de tono, menosprecios y desplantes hacia compañeros de Corporación y algunos funcionarios públicos, a los que los que los concejales de Ciudadanos han sometido al escarnio más despiadado".

"La confianza que lleva rota desde hace mucho tiempo, pero que ayer se truncó de forma definitiva", ha sostenido Berenguer. "Hasta aquí hemos llegado", ha remarcado el alcalde. "El Campello es un pueblo que necesita urgentemente sacar adelante grandes proyectos que han intentado dinamitar quienes ya no forman parte de su equipo de gobierno, y ahora nos corresponde a nosotros hacerlo".

En este sentido, las prioridades pasan por sacar adelante en lo que queda de mandato los grandes proyectos del municipio: los presupuestos, la piscina, contratos de todo tipo, la ampliación del ambulatorio del centro, la construcción del ambulatorio de Muchavista, el asfaltado general de calles, garantizar el suministro de agua y hasta construir un cuartel de la Guardia Civil.

El alcalde ha recriminado a los concejales del Cs su "nula capacidad de gestión" y a los dirigentes de Cs en la provincia que den la cara y manifiesten su valoración sobre lo que ha ocurrido en el pacto del Gobierno. Él, por su parte, dará cuenta en un comité ejecutivo local y ya lo ha trasladado a la dirección provincial del PP.

