Luis Barcala: "Luceros es el sitio que los alicantinos quieren para disparar sus mascletàs"

"No vamos a permitir que las mascletàs se muevan de Luceros". El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se muestra así de contundente sobre la posibilidad de buscar otros espacios. "Luceros es el sitio que los alicantinos quieren para disparar sus mascletàs", subraya en contraposición al Consell que alerta del riesgo que supone para la escultura de Banyuls.

"Es inadmisible esta nueva amenaza del Consell de Puig a nuestras fiestas de Hogueras", recalca en unas declaraciones compartidas por el Ayuntamiento. "Los alicantinos no nos merecemos este enésimo ataque de la izquierda contra las mascletàs en Luceros y, mientras gobernemos, las mascletàs no se van a mover de su lugar, que es el más emblemático, se pongan como se pongan Puig y Oltra".

La clara indignación que muestra el alcalde tiene un componente explícito de discriminación territorial por parte de la Generalitat. "Estoy absolutamente convencido de que no se atreverían a hacer lo mismo con las Fallas de Valencia", asegura, "por muy protegidos que estén los monumentos en la plaza del Ayuntamiento".

Luis Barcala, después de esta rotunda exposición, indica que "ya veremos si en el plazo que nos han dado de diez días podemos, o no, cumplimentar el informe y toda la documentación que se nos requiere", en referencia a la petición del Consell. "No entiendo porque se inmiscuyen en esta cuestión", añade, "no entiendo qué interés tienen en bloquear, impedir y vetar que las mascletàs se tiren en Luceros".

¿Impedir la mascletà?

La siguiente cuestión que plantea el alcalde al respecto es el impacto que podría tener el informe que se prepare. "¿Y si no les gusta el informe que les mandamos, qué van a hacer? ¿Nos van a prohibir tirar las mascletàs? Ya les digo que no. No van a impedir que disparemos las mascletàs en Luceros".

Tanto es así que refuerza la línea dura y el alcalde popular le "exige" al presidente de la Generalitat "que depure responsabilidades en su Gobierno por este nuevo ataque a Alicante y que pidan disculpas por lo que están haciendo".

Una demanda que traslada también al ámbito local. "Exijo también a la izquierda alicantina que desautorice al gobierno tripartito de Ximo Puig por lo que están haciendo con nuestras fiestas. Que no vengan a las fiestas si no les gustan. Después de intentar que no se disparen las mascletàs en Luceros que no vengan a pasearse y a hacerse las fotos en Luceros". Por último, adelanta que llevará a Pleno un pronunciamiento al respecto.

La denuncia

El debate sobre dónde se deberían de hacer las mascletàs de Hogueras está tomando más fuerza después de que la semana pasada la plataforma Salvem el Nostre Patrimoni lo llevase a Fiscalía y este lunes hiciesen una ampliación de la denuncia al equipo de gobierno municipal.

La medida sigue pendiente de que la admita a trámite Fiscalía. En ella se solicita a la Fiscalía que se suspendan las celebraciones de los actos de explosión de las mascletàs en la plaza de Luceros, ya que, como apuntan está declarada Bien de Relevancia Local por la misma corporación e incluida en el Catálogo General de Protección de la Ciudad.

