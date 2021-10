Vuelve al PSOE de Alicante Alejandro Bas 24 años después, tránsfuga 9 meses y abogado de Ortiz

En 1997, el entonces concejal de un partido socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Alejandro Bas, abandonó el grupo municipal para pasarse al grupo mixto. Discrepancias en el grupo tras la marcha del entonces portavoz Ángel Luna (hoy Síndic de Greuges), hicieron que se diera de baja en la formación aunque posteriormente volviese al grupo nueve meses después.

Bas venía del comunismo y había trabajado varios años para la UGT como abogado laboralista junto a Ángel Franco (verdadero hombre fuerte del PSOE local durante 30 años). Llegó a secretario de Organización en el sindicato. Fue más tarde, en las elecciones autonómicas de 1987 cuando accedió a un acta en Valencia tras la dimisión de otro de los diputados electos por Alicante.

No obstante, en la década siguiente comenzaron los problemas para el socialismo local. El popular Luis Díaz Alperi le ganó las elecciones locales a Ángel Luna y la hegemonía socialista se vino abajo. También las relaciones entre los ediles.

Veinticuatro años después Bas ha reaparecido en actos de la formación política, ni más ni menos que en el Congreso Federal del partido en Valencia. Y lo ha hecho junto a dirigentes como Carlos Giménez o Trini Amorós, en una fotografía que ha sorprendido a propios y extraños.

Abogado

Bas, reconocido abogado de Alicante, ha defendido a Franco (exsecretario general) en pleitos. También a Giménez y a otros cargos socialistas durante estos años. Pero también a empresarios tan controvertidos para el socialismo local como Enrique Ortiz.

Recientemente ha pedido su reingreso en la formación. De ahí la imagen del pasado sábado. Según dicen desde el entorno de Franco, porque "como otra gente se ha dado cuenta de que el PSOE constituye la única opción para un cambio en la ciudad en estos tiempos".

Según el propio Bas, lo hace sin aspiraciones de ningún tipo. A sus 65 años "lo que cuentan son los ideales de toda la vida y volver a los orígenes" y "lo que tenemos que hacer los mayores es dejar paso a la gente joven y no estropear lo que hay".

Sobre su trabajo como abogado durante estos años, tampoco se esconde: "He defendido a mucha gente, de toda condición. A ricos, pobres, de un color o de otro, a veces cobrando y otras sin cobrar un euro". "Yo mi trabajo me lo he tomado como un cirujano, si la perona lo necesitaba y tenía razón, le defendía. Y por suerte los juzgados siempre nos han dado la razón".

