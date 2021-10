El Puerto de Alicante rechaza ampliar el proyecto de la nueva marina para acoger 'megayates'

La Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha denegado la solicitud de la concesionaria de la nueva marina del Puerto, Puerta del Mar, para modificar su proyecto y permitir la entrada de 'megayates' de hasta 100 metros de eslora en los muelles 10, 12 y 14 del dique de Levante. Esta obra iba a tener un coste de unos 15 millones de euros.

En concreto, la entidad insta a la empresa a "que o bien mantenga el proyecto original al que se concedió la concesión, o bien a que presente una nueva solicitud de modificación, sin que ello implique una modificación del plazo concesional", que es donde la APA ha encontrado el problema. En su propuesta, Puerta del Mar pedía pasar de los 10 años de concesión a 15.

En su análisis, al que ha tenido acceso El Español, el Puerto de Alicante hace referencia a un informe negativo de la Abogacía del Estado de 14 de septiembre en el que se explica que la propuesta "no cumple los requisitos necesarios para poder otorgar la prórroga del plazo inicial de la concesión" que el titular plantea como necesaria "para acometer el proyecto constructivo presentado el 30 de abril de 2021, con un incremento sustancial de la inversión con respecto al proyecto básico".

¿Por qué? Pues básicamente la Abogacía señala que la ampliación solicitada "se encuadra dentro de las prórrogas contempladas en el artículo 82.2 de la legislación portuaria". "En este sentido, el citado artículo establece que para poder otorgar las prórrogas del plazo inicial es necesario que haya transcurrido, al menos, la tercera parte del plazo de vigencia de la concesión, salvo cuando por circunstancias excepcionales sea autorizado previamente por Puertos del Estado, y que se haya ejecutado el nivel de inversión comprometido".

En este caso concreto, no se cumplen estas condiciones porque el cómputo del plazo se debe iniciar "a partir del día siguiente al de la fecha de puesta a disposición del concesionario de los terrenos, obras e instalaciones, mediante acta de entrega que, hasta la fecha, no se ha formalizado". Por lo tanto, "tampoco se ha ejecutado el nivel de inversión comprometido" y de ahí el informe negativo.

Este es el único elemento en el que en principio la APA ha encontrado en la petición que no se ajusta a derecho. Considera que la modificación es sustancial, como dice la empresa, porque amplía más de un 10% la superficie de la concesión, y que el resto de características son correctas.

Alegaciones de ecologistas y vecinos

El proyecto de ampliación de la nueva marina recibió alegaciones de varios colectivos ecologistas y vecinales que consideraban que podía tener un impacto importante en la zona portuaria. Uno de ellos los alegantes es el ecologista Miguel Ángel Pavón, exconcejal de Urbanismo de Alicante, quien alertó de los "usos lesivos para la calidad acústica de la ciudad" que podía tener "los usos de discoteca, sala de fiestas y lounge bar" también incluidos en el proyecto.

Pavón subrayaba que, "pese a que los usos antes mencionados generarán importantes niveles de ruido que afectarán a distintos barrios de la ciudad, especialmente al Casco Antiguo y al Centro Tradicional, dicho problema parece ser ignorado por su Autoridad Portuaria, no figurando en el expediente estudio acústico alguno pese a la elevada contaminación acústica que generan los usos de discoteca, sala de fiestas y lounge bar".

También rechazaba la ampliación de 15 años de la concesión y pedía "promover el uso público de la lámina de agua que se ha concesionado con iniciativas como la de una escuela pública de vela que podría gestionarse desde la Generalitat Valenciana o desde el Ayuntamiento de Alicante, a través de un convenio específico con su Autoridad Portuaria".

