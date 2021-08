La Policía rescata a dos personas de un velero encallado en la isla de Tabarca

El dispositivo especial de seguridad, compuesto por más de 200 agentes, para velar por la seguridad y evitar los contagios por coronavirus en la ciudad de Alicante ha concluido "sin incidentes y con normalidad", según informa el propio Ayuntamiento. Po su parte, la Policía Local ha calificado el resultado del operativo como positivo y con “gran cumplimiento” por parte de la ciudadanía de las medidas preventivas y sanitarias.

Sin embargo, los agentes han puesto un total de 129 sanciones por saltarse las normas. Casi la mitad de ellas, (66) por consumo de alcohol en la vía pública. Además, se ha denunciado a cinco establecimientos por permitir la entrada de menores de 16 años, vender alcohol a menores; así como por tener música en directo y vender alcohol después de las 20 horas.

La operación más destacada de la Policía Local de Alicante durante el segundo fin de semana de agosto ha sido el rescate de dos personas cuyo velero había quedado atrapado contra las piedras de la parte trasera de los acantilados de la isla de Tabarca.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando fueron alertados sobre las 6,50 horas a través del 112, que un velero había sufrido un accidente, y estaba varado en la escollera, necesitando ser remolcado, y fueron rescatados los dos tripulantes. La Policía Local junto con salvamento marítimo intervinieron para rescatarlos y asegurar que el velero no golpeaba a las rocas.

Imagen del velero tras rescatar a dos personas de su interior. Ayuntamiento de Alicante

Plan anti-botellones

Dentro del plan anti-botellón que se va a continuar realizando todos los fines de semana para evitar aglomeraciones, el dispositivo desalojó a más de medio centenar de personas que estaba consumiendo alcohol en la playa de Urbanova, San Juan, Cabo de las Huertas, el Casco Antiguo, calle Ceres y La Ereta. En total, se interpusieron 66 denuncias por consumir alcohol en la vía pública.

La Policía intensifica su presencia en las playas para garantizar el cumplimiento de las normas covid. Ayuntamiento de Alicante

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha destacado que "la Policía Local está realizando un balance positivo del mes de agosto en el que la ciudad duplica su población en plena temporada alta en Alicante, y se continuará manteniendo operativos con agentes de refuerzo para garantizar la protección de la salud y seguridad de todos los ciudadanos...".

Multas en 5 locales

En este sentido, el Ayuntamiento y la Policía volvieron a reforzar con un dispositivo especial el control de las zonas de ocio y la vigilancia de aforos en la ciudad el fin de semana para evitar aglomeraciones en lugares de más afluencia de personas. El resultado cinco establecimientos denunciados, dos por vender alcohol y permitir la entrada en locales a menores de 16 años en la plaza de Quijano que se enfrentan a una sanción grave, y a otros tres locales, dos por tener música en directo sin autorización en la calle José Gutiérrez Petén y en Ingeniero Canales, y otro por vender alcohol pasadas las 20 horas en el centro.

Los agentes dentro de la vigilancia y concienciación ciudadana del toque de queda han levantado 15 actas de denuncia por no cumplirlo, así como se sancionaron a 8 por no llevar la protección de las mascarillas en zonas donde no se guardaban las necesarias distancias de seguridad. Así como 6 por consumo de drogas, y 3 por fumar en los establecimientos, 11 por la ordenanza de limpieza, y 2 por la Ley de Seguridad Ciudadana por negativa a identificarse o desobediencia y falta de respeto a la autoridad.

Las unidades Fox y del servicio Nocturno de la Policía, disolvieron un total de 16 fiestas en viviendas que estaban generando mucho ruido y quejas de particulares. Así como se detuvo a un menor por un presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad.

Imagen de la bicicleta robada en Plaza América. Ayuntamiento de Alicante

Asimismo, la Policía Local localizó este fin de semana una bicicleta que había sido sustraída el martes, y denunciada. Los agentes lograron localizarla en la Plaza de América el sábado, y fue devuelta a su dueño.

Accidentes y controles de alcoholemias

Por último, en materia de tráfico la unidad de Atestados y el servicio Nocturno, han interpuesto 14 denuncias por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, han desplazado unidades para atender 8 accidentes de tráfico, los de mayor importancia fueron por un vuelco en la madrugada del sábado, sobre las 7 horas, en la avenida de Jovellanos por causas que se investigan, donde resultó herido leve un hombre, y necesitó la intervención de la Policía para incorporar el vehículo que fue trasladado el depósito con una grúa.

Vehículo volcado en la avenida de Jovellanos por causas desconocidas. Ayuntamiento de Alicante

Asimismo, la Policía También actuó en la emergencia de dos accidentes de tráfico en la calle Vicente Alexandre y en Gran Vía, en ambos accidentes con cuatro heridos, así como en seis accidentes con daños materiales en camino de las Parras, Glorieta de La Estrella, Pintor Gastón Castellón, Músico Vicent Espiteri, La Coruña, Alcalá Galiano.

Auxilio ciudadano

Los agentes de la Policía Local han atendido a su vez 30 emergencias de auxilio sanitarias este fin de semana a los ciudadanos junto con los servicios sanitarios, por caídas, emergencias como infartos, luxación del hombro, fracturas, golpes, e indisposiciones en la vía pública. Las actuaciones se han llevado a cabo en la avenida Niza, Bailén, Gravina, Ana Navarro, plaza del Ayuntamiento, Víal de los Cipreses, San Lorenzo, Santander, Holanda, entre otras.

En este sentido, la Policía rescató el sábado a una mujer mayor en una piscina que necesitó las maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios, y en José Garberí por una caída en la piscina. Por último, en la isla de Tabarca, se auxilió a su vez a una mujer, con fractura de rodilla, que fue atendida por el médico y posteriormente evacuada a un hospital.

