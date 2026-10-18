El fondo del 'número dos' del Pentágono deja al borde del desahucio a 30 familias en Alicante: "Tiene 60.000 pisos"

Manuela, de 70 años, fue una de las últimas afectadas. Pero antes fueron muchas. Como Olga, quien intentó suicidarse con pastillas el pasado año después de ser desahuciada junto a su hija de un piso en el barrio alicantino de Carolinas. Hoy son 30 las familias atrapadas bajo las garras del fondo buitre estadounidense Cerberus.

Cerberus Capital Management, cofundado por el 'número 2' del Pentágono, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Stephen Andrew Feinberg, tiene en la provincia uno de sus mayores nidos de viviendas en España, con cientos de pisos de los que lleva casi una década expulsando a familias vulnerables y siendo uno de los principales objetivos de las protestas de los sindicatos de vivienda.

Su llegada a Alicante se produjo en 2018, cuando adquirió inmuebles del Banco Sabadell a través de la filial Promontoria Coliseum Real Estate S. L. y, desde entonces, decenas de lanzamientos se han ido sucediendo con su sello.

Uno de los últimos fue el de Manuela, quien el pasado 25 de marzo tuvo que abandonar su casa de Alicante junto a su hija, su nieto de 20 años con un 65 % de discapacidad y su nieta de apenas 6 meses de edad, después de que el fondo de inversión estadounidense ejecutara el desahucio.

La mujer, que padece artrosis avanzada, asegura que no recibió una alternativa habitacional antes de verse obligada a marcharse.

Es precisamente esa opacidad e inaccesibilidad lo que denuncian los inquilinos y sindicatos que se enfrentan al gigante estadounidense.

Desde el Sindicato de Barri de Carolinas indicaron a este diario que posee "alrededor de 60.000 pisos" en España entre todas sus filiales y cientos de ellos en la Comunitat Valenciana y Alicante, muchos procedentes de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El volumen del ladrillo 'tóxico' aumentó este julio de 2026, cuando el Sabadell vendió a Cerberus el 20 % que aún retenía en su inmobiliaria conjunta, por lo que ahora el fondo controla el 100 % de esos activos, lo que ha dejado a los afectados sin la intermediación de un banco español con el que negociar.

De propietaria a sin hogar

Fue el caso de Manuela y de muchas otras. La mujer compró su casa en Alicante por unas 5.000.000 de pesetas, pero, con el paso del tiempo, la situación económica familiar se complicó.

Su hija, al igual que ella, trabajaba en mercadillos vendiendo ropa y complementos, y los ingresos no eran suficientes para mantener el pago de la hipoteca. Ante el riesgo de perder la vivienda, acudieron al Banco Sabadell y aceptaron entregar el inmueble a cambio de permanecer en él mediante un alquiler social.

Manuela dejó de ser propietaria, pero continuó viviendo en la casa y pagando una renta. Pero, cuando la vivienda acabó siendo traspasada al fondo americano, el contrato se rompió y su vivienda quedó a la venta y ella, en la calle.

Elena Bronchalo, miembro del sindicato, explicó a este diario que Cerberus es "uno de los fondos con mayor capital social del mundo, con inversiones en múltiples sectores. Tiene cientos de pisos en Alicante".

Bronchalo subraya que a estas sociedades se las denomina fondos buitres porque "van a la carroña: activos problemáticos o de baja rentabilidad que pertenecen a la clase trabajadora y que no pueden pagar los altos alquileres". Y señala que alrededor de 30 familias están en esta situación en Alicante.

"Los bancos quieren deshacerse de esas personas y de los contratos porque existe riesgo de impago y baja rentabilidad", añade.

El fondo del 'número 2 del Pentágono'

Stephen Andrew Feinberg es una de las manos derechas de Donald Trump. Presidió el Consejo Asesor de Inteligencia del Presidente entre 2018 y 2021 durante su primer Gobierno, cofundó este fondo de inversión en 1992 y fue su director ejecutivo hasta que entró en el Pentágono en 2025.

Al asumir su nuevo cargo en marzo de 2025, tuvo que dimitir, ceder el puesto de CEO y deshacerse de sus acciones para evitar los conflictos de interés prohibidos en un alto cargo.

Sin embargo, Feinberg está siendo objeto de una investigación por parte del Congreso y otras agencias gubernamentales al existir pruebas de que mantiene vínculos financieros indirectos con su antiguo fondo y de que habría colocado a personal procedente de Cerberus en puestos clave del Pentágono.

Así, Feinberg ha revolucionado el sistema y ha encendido todas las alarmas porque está operando el Ministerio de Guerra como si de su fondo de inversión se tratase, aplicando una táctica de capital riesgo inaudita en la historia del país, y la misma agresividad financiera que usa Cerberus para acaparar y controlar el mercado inmobiliario.

'Decreto Maricarmen'

Mientras sus tácticas financieras son investigadas en Washington, su agresiva maquinaria de desahucios puede tener fin en España debido al nuevo Real Decreto-ley que introduce medidas urgentes de vivienda y un nuevo escudo antidesahucios para familias que acrediten una situación de extrema vulnerabilidad.

El primer desahucio paralizado en la región gracias a la aplicación de un nuevo decreto de vivienda (conocido como 'decreto Maricarmen') fue el de una madre y sus tres hijos menores de edad (de 8, 15 y 17 años) de su vivienda en el barrio de Colonia Requena de Alicante.

Un juzgado de Alicante suspendió hasta el 31 de diciembre de 2030 la salida del inmueble, que había sido puesto a la venta como una "gran oportunidad" para inversores británicos, a los que invitaban a dos noches de hotel gratis para visitarla.

El Gobierno quiere que el 'decreto Maricarmen' sirva de escudo para los inquilinos. Y fondos como el estadounidense ya han comenzado a frenar nuevos proyectos, mientras algunos propietarios se plantean salir de este mercado.

Grandes fondos de inversión como Cerberus han cambiado su estrategia para acelerar la venta de sus pisos y, desde hace meses, presionan a sus inquilinos para que compren las viviendas que habitan, principalmente en Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga. Esto abre un nuevo panorama en el sector inmobiliario español, en medio de la crisis social que atraviesa el país y que ha propiciado las elecciones del 29-N.