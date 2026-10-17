La Aemet activa el nivel rojo por lluvias extremas en el norte de Alicante y sur de Valencia este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado este domingo el aviso rojo, el máximo nivel de peligro, para el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante ante la previsión de precipitaciones muy intensas.

En algunos puntos podrían acumularse hasta 200 litros por metro cuadrado en doce horas y 300 litros por metro cuadrado en un día.

Concretamente, las zonas afectadas por el aviso rojo son la comarca de El Combat; la Marina Alta y El Safor; parte de la Ribera Alta y parte de la Ribera Baja.

17/10 11:36 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunitat Valenciana: lluvias, costeros, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo. Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr https://t.co/69AvIDT3Wd — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 17, 2026

El norte y el oeste de Valencia, así como el sur de Alicante permanecerán en aviso naranja, mientras Castellón mantendrá la alerta amarilla.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.