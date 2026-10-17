Un hombre camina bajo la intensa lluvia.

Un hombre camina bajo la intensa lluvia. Biel Aliño EFE

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La Aemet activa el nivel rojo por lluvias extremas en el norte de Alicante y sur de Valencia este domingo

En algunos puntos podrían acumularse hasta 200 litros por metro cuadrado en doce horas y 300 litros por metro cuadrado en un día.

Más información: La AEMET y el 112 activan el nivel naranja por lluvias y tormentas este domingo en el norte de Valencia

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado este domingo el aviso rojo, el máximo nivel de peligro, para el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante ante la previsión de precipitaciones muy intensas.

En algunos puntos podrían acumularse hasta 200 litros por metro cuadrado en doce horas y 300 litros por metro cuadrado en un día.

Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia.

Concretamente, las zonas afectadas por el aviso rojo son la comarca de El Combat; la Marina Alta y El Safor; parte de la Ribera Alta y parte de la Ribera Baja.

El norte y el oeste de Valencia, así como el sur de Alicante permanecerán en aviso naranja, mientras Castellón mantendrá la alerta amarilla.

Noticia en actualización

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