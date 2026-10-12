La Guardia Civil homenajea en Alicante a la Virgen del Pilar en la explanada del puerto viejo el Día de la Hispanidad

El Puerto de Alicante acoge este lunes la conmemoración festiva y militar en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil desde la Real Orden firmada por el rey Alfonso XIII en 1913. La Explanada del Paseo del Puerto Viejo fue el escenario del acto central, cuyo programa incluyó una solemne parada militar, la entrega de reconocimientos, el emotivo tributo a los caídos y el habitual desfile de las diversas especialidades de la Comandancia.

El evento contó con una nutrida representación institucional y social, encabezada por el Subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda Cuenca y el Coronel Jefe de la Comandancia, Francisco Poyato Sevillano acompañados por el Alcalde de Alicante, el General Jefe del Mando de Operaciones Especiales (MOE), el Comisario Provincial de la Policía Nacional, el Fiscal Jefe y el Comandante Naval, entre otras autoridades civiles, militares y judiciales.

Compromiso institucional

Durante su intervención, el Subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda Cuenca, felicitó efusivamente a todos los condecorados y subrayó la combinación de eficacia y sensibilidad humana que distingue al cuerpo en la protección de las libertades y la prevención del delito. Asimismo, puso de relieve la evolución de los recursos humanos de la institución en la provincia, destacando que el catálogo de personal se ha incrementado en 482 efectivos en los últimos cinco años, alcanzando en la actualidad una plantilla total de 3.249 agentes en la Comandancia de Alicante.

Acto de la Guardia Civil el día de la Hispanidad. Laurine Maurice

El Subdelegado enfatizó la importancia de la coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías Locales y las Fuerzas Armadas, rindiendo también un especial homenaje al apoyo que brindan las familias de los agentes en su dedicación diaria.

"Misión cumplida"

Por su parte, el Coronel Jefe de la Comandancia expresó su agradecimiento a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento por la cesión y apoyo en este espacio emblemático del litoral. En su balance anual, repasó la labor desarrollada en las 134 poblaciones de su demarcación, destacando la vigilancia en infraestructuras clave como el Aeropuerto Miguel Hernández, los centros penitenciarios de Alicante y Villena, y la conmemoración del 25 aniversario del Servicio Marítimo en la provincia.

En el plano de la investigación y la lucha contra la delincuencia, resaltó los logros obtenidos contra las redes de narcotráfico, tráfico de armas, ciberestafas, trata de seres humanos y la incautación de más de 60 toneladas de alimentos que representaban un riesgo para la salud pública. Con las palabras "Misión cumplida", el máximo responsable provincial sintetizó el esfuerzo de la plantilla, evocando los principios fundacionales del Duque de Ahumada y la célebre referencia de Pío Baroja sobre la figura del guardia civil como garante del orden y la tranquilidad pública.

Tricornio de Gala

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega de los reconocimientos a guardias civiles y colaboradores externos. La Comandancia otorgó el distinguido premio Tricornio de Gala 2026 a Pedro Cerrada Delgado, redactor de la sección de Sucesos del diario Información* de Alicante.

Entregado por el Coronel Jefe, este galardón rinde tributo a su destacada trayectoria profesional, así como al afecto, imparcialidad y constante colaboración que el periodista ha demostrado hacia la institución.

Acto de la Guardia Civil el día de la Hispanidad. Laurine Maurice

Entre el resto de distinciones figuraron la Medalla de la Guardia Civil al Comandante José Manuel Castelló (director de la Unidad de Música de la Academia General del Aire) y al Inspector de la Policía Nacional Pedro Portero por su labor en el área aeroportuaria. De igual modo, se concedieron distinciones honoríficas a mandos de la Policía Nacional de Elche, responsables de las Policías Locales de Pilar de la Horadada, Almoradí o Elche, personal de la Subdelegación del Gobierno y representantes del ámbito empresarial.

El acto culminó con la reverente dedicatoria a los caídos que entregaron su vida en acto de servicio y el desfile reglamentario por la explanada portuaria ante la atenta mirada de cientos de ciudadanos congregados.