Un meteorólogo advierte: "Las olas de calor están adquiriendo mayor intensidad y duración"

Alicante, -como otras muchas ciudades-, afronta un escenario marcado por una mayor presencia de fenómenos atmosféricos extremos como consecuencia del cambio climático. Así lo explica el director de la Cátedra Aguas de Alicante Cambio Climático de la UA, Jorge Olcina, en un vídeo difundido a través de redes sociales, en el que analiza cómo el calentamiento global está afectando de forma directa al territorio.

Las consecuencias se manifiestan especialmente en dos ámbitos, como son las temperaturas y las precipitaciones. En este sentido, Olcina sitúa a la cuenca del Mediterráneo entre los territorios que requieren un mayor seguimiento ante la evolución del cambio climático.

El análisis llega después de un verano especialmente caluroso, en el que las olas de calor se han ido sucediendo y han dejado episodios de temperaturas elevadas durante buena parte de la estación. Una situación que vuelve a poner el foco sobre la evolución de las temperaturas y sobre cómo estos fenómenos pueden afectar al territorio alicantino.

Para Jorge Olcina, uno de los principales problemas asociados al cambio climático en Alicante está relacionado con el agua. El experto explica que los riesgos pueden aparecer tanto por exceso como por defecto y están vinculados a una mayor irregularidad en las precipitaciones.

Esta situación puede traducirse en episodios de lluvia intensa capaces de generar inundaciones, pero también en periodos prolongados con escasas precipitaciones que agravan las condiciones de sequía.

El meteorólogo destaca además la importancia del recurso hídrico para Alicante debido a su peso sobre las diferentes actividades económicas y sobre el propio territorio. El agua, apunta, es la "fuente principal de abastecimiento para nuestras actividades económicas y para nuestro territorio".

Olas de calor más largas

Otro de los efectos que destaca Olcina está relacionado directamente con el aumento de las temperaturas. El cambio climático no solo está elevando los registros térmicos, sino que también está modificando las características de los episodios de calor extremo.

Según explica el director de la Cátedra de Cambio Climático Aguas de Alicante de la UA, las olas de calor "están adquiriendo tanto mayor intensidad, mayor grado en el termómetro como mayor duración en el calendario".

La sucesión de episodios de temperaturas elevadas durante el pasado verano sirve como ejemplo de un fenómeno que cada vez tiene mayor relevancia en un territorio especialmente expuesto al calor y a los extremos meteorológicos.

El litoral nota los efectos

Los efectos del cambio climático no se limitan a las temperaturas y las precipitaciones. Olcina también señala las consecuencias que pueden tener los temporales marítimos y los episodios de fuerte oleaje sobre la costa de Alicante.

Estos fenómenos afectan especialmente a las primeras líneas del litoral y pueden provocar la «erosión de las arenas de playa», con consecuencias sobre uno de los espacios naturales y económicos más importantes de la provincia.

A ello se suman otros episodios atmosféricos, como las tormentas intensas acompañadas de granizo, que pueden ocasionar daños en los cultivos y afectar directamente a la actividad agraria.

El análisis de Jorge Olcina pone de manifiesto que el cambio climático afecta a Alicante a través de diferentes vías y que el territorio está expuesto a una combinación de riesgos vinculados al agua, las temperaturas, el litoral y las tormentas.

El director de la Cátedra de Cambio Climático Aguas de Alicante de la UA resume este escenario señalando que Alicante se encuentra ante un "amplio abanico de fenómenos atmosféricos" que se están viendo condicionados por el proceso de calentamiento global.