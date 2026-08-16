La Generalitat destina cerca de 550.000 euros a la recuperación del patrimonio en cinco municipios de Alicante

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha concedido 549.653,92 euros a cinco municipios en riesgo de despoblamiento de la provincia de Alicante para ejecutar proyectos de recuperación, conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico y de sus espacios públicos.

Según ha detallado la Administración valenciana en un comunicado, las actuaciones se ejecutarán en las localidades de Benifallim, Alcoleja, Penàguila, Confrides y L'Orxa.

Estas ayudas forman parte de la estrategia de la Generalitat para combatir la despoblación mediante la mejora del patrimonio cultural, la rehabilitación de edificios emblemáticos y la renovación de espacios de uso ciudadano, contribuyendo al mismo tiempo a impulsar el turismo de interior y generar nuevas oportunidades económicas en los municipios.

En palabras del director general de Administración Local, José Antonio Redorat, estas ayudas reflejan el compromiso de la Generalitat con "los municipios con menos habitantes y, por tanto, con menor capacidad presupuestaria", al tiempo que contribuyen a "proteger un patrimonio histórico que constituye una parte esencial de la identidad de nuestros pueblos".

Asimismo, ha señalado que "la recuperación del patrimonio no solo garantiza la conservación de edificios y espacios de gran valor cultural, sino que también favorece la dinamización económica de los municipios del interior al reforzar su atractivo turístico y generar nuevas oportunidades de desarrollo".

La línea de ayudas permite colaborar con los ayuntamientos en la reparación, conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles con valor histórico, artístico o de interés local, así como en actuaciones de adecuación y renovación de bienes y espacios municipales de acceso o utilización pública.

Benifallim recibirá 42.740,52 euros para la reparación y rehabilitación de espacios del edificio del Ayuntamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y conservación de uno de los inmuebles públicos más representativos del municipio.

Por su parte, Alcoleja percibirá 149.999,14 euros para la restauración y reparación de los daños estructurales de la ermita de la Verge dels Desemparats de Beniafé, una actuación dirigida a garantizar la conservación de este elemento patrimonial y evitar su deterioro.

También recibe ayuda Penàguila, con 60.177,05 euros, para una intervención urgente en la Casa Gran, que incluye la reparación de cubiertas, la instalación de un sistema de protección frente a intrusiones y el levantamiento geométrico del edificio como paso previo a futuras actuaciones de rehabilitación.

También se suma Confrides, con 149.338,83 euros, para la adecuación y renovación de la plaza de l'Anoguer, situada en el núcleo histórico tradicional, mejorando este espacio público y reforzando su integración en el conjunto urbano; y L'Orxa, con 147.398,38 euros, para la conservación y mantenimiento de la iglesia de Santa María Magdalena, mediante actuaciones destinadas a preservar uno de los principales bienes patrimoniales del municipio.