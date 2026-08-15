La Generalitat limpiará 100 hectáreas de cañas en el río Monnegre y plantará 80.000 árboles para su recuperación

La Generalitat Valenciana extraerá y eliminará cañas y otras especies invasoras en 100 hectáreas del corredor verde del río Monnegre y plantará unos 80.000 árboles y plantas autóctonas para recuperar ecológicamente el enclave.

La actuación se enmarca en las iniciativas del Plan Endavant para reforzar la resiliencia del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos y recuperar ambientalmente los principales cauces de la Comunitat Valenciana, tal y como ha detallado la Administración valenciana en un comunicado.

La intervención contempla la plantación de especies características del bosque de ribera para favorecer la recuperación ecológica de este espacio natural.

De esta forma, se eliminarán cañaverales invasores y se plantarán especies propias que son más resistentes frente a incendios y, al mismo tiempo, mejoran la infiltración y disminuyen la incidencia de futuras avenidas de agua.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha destacado que esta actuación "es un ejemplo de cómo la recuperación ambiental y la prevención de riesgos deben avanzar de la mano".

En este sentido, ha señalado que "la sustitución de especies invasoras por bosque de ribera autóctono permitirá mejorar la capacidad hidráulica del cauce, reducir la vulnerabilidad frente a incendios y recuperar un ecosistema de gran valor ambiental para la provincia de Alicante".

Los trabajos permitirán recuperar 20 kilómetros de cauces distribuidos entre los términos municipales de Tibi, Xixona, Alicante, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y El Campello.

En la actualidad se estima la presencia de especies invasoras (Arundo donax) en el 60% de la superficie de cañaveral del Monnegre.

El proyecto prevé eliminar la presencia de esta especie invasora que reduce la capacidad hidráulica del cauce y que, además, es altamente inflamable por sus hojas secas y caña hueca. El cañaveral será sustituido por especies autóctonas suministradas por el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF)

Además de las plantaciones, la actuación incluye la estabilización de márgenes y taludes, la retirada de residuos, la mejora de caminos y accesos y la recuperación de la funcionalidad ecológica del río mediante soluciones basadas en la naturaleza.

"El Plan Endavant apuesta por soluciones basadas en la naturaleza que refuercen la resiliencia del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos y generen beneficios permanentes para la ciudadanía", ha apostillado Mérida.

Extracción de rizoma

En las superficies con caña se procederá a la extracción de rizoma y a la instalación de coberturas opacas. Este proceso se realizará principalmente de forma mecanizada mediante retroexcavadora y, cuando sea imposible el acceso mecanizado, manualmente con motodesbrozadora.

El desbroce y el triturado se realizará de forma simultánea, entre los meses de noviembre y febrero, cuando la caña se encuentra en parada vegetativa, antes del inicio de la temporada de reproducción. Se prestará especial cuidado en no dejar caer al cauce del río tallos íntegros.

La recuperación del cauce del Monnegre contribuirá también a poner en valor las singularidades paisajísticas de este entorno, caracterizado por la presencia de badlands y cárcavas, formaciones geológicas modeladas por la acción erosiva del agua de lluvia y las escorrentías.

Estos procesos han dado lugar a cañones y barrancos que, debido a la diversidad de los materiales del terreno, presentan una gama de tonalidades rojizas, ocres, violetas y marrones, configurando un paisaje de gran interés ambiental y visual.

La actuación busca compatibilizar la recuperación ambiental del río con la mejora de la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos y la creación de nuevos espacios para la movilidad sostenible y el disfrute ciudadano.

El proyecto contempla también la conexión con la vía litoral mediante una red de itinerarios peatonales y ciclistas que alcanzará los 46 kilómetros, así como la construcción de una pasarela sobre la desembocadura del Monnegre para unir los paseos marítimos del casco urbano de El Campello y Muchavista.