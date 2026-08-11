Este es el mejor lugar de Alicante para ver el eclipse: "Será una observación segura y gratuita"

La Universidad de Alicante (UA) se convertirá este miércoles 12 de agosto en uno de los puntos de referencia para observar desde la provincia el eclipse solar que recorrerá buena parte de España.

El campus de San Vicente del Raspeig acogerá una observación astronómica pública organizada por la propia Universidad junto a la Asociación Universitaria de Astronomía (Astroingeo), que permitirá seguir el fenómeno de forma "segura y gratuita".

La actividad comenzará a las 19:15 horas en el Campus Oeste de la Universidad de Alicante, junto al edificio Parque Científico y próximo al edificio de Institutos Universitarios. El punto de observación permanecerá habilitado durante el desarrollo del fenómeno y contará con los dos métodos de observación recomendados por los especialistas: la visión indirecta y la observación directa mediante telescopios preparados específicamente para contemplar el Sol.

La convocatoria está abierta tanto a la comunidad universitaria como a cualquier persona o colectivo interesado en acercarse al campus. La actividad ha sido coordinada por los vicerrectorados de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica; Investigación; e Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, junto con los integrantes de Astroingeo.

Eclipse al 99 %

El fenómeno alcanzará su máximo en la Universidad de Alicante a las 20:34 horas, cuando la Luna llegue a ocultar el 99,14% del disco solar. Sin embargo, la observación estará condicionada por la cercanía del Sol al horizonte.

El eclipse comenzará a las 19:40 horas, cuando el Sol se encuentre aproximadamente a cinco grados sobre el horizonte y falte alrededor de una hora y veinte minutos para su puesta. El ocaso está previsto para las 20:59 horas.

La fase de máxima ocultación llegará a las 20:34 horas, mientras que, según las efemérides astronómicas facilitadas por la Universidad, el fenómeno finalizará a las 21:25 horas, cuando la Tierra salga de la zona de sombra de la Luna.

Por este motivo, los expertos recomiendan que quienes quieran observarlo por su cuenta busquen un lugar con el horizonte oeste lo más despejado posible. La baja altura del Sol será uno de los principales condicionantes para seguir el eclipse desde Alicante.

Proteger la vista

Más allá del lugar desde el que se observe, los expertos insisten en que la prioridad debe ser proteger la vista. El hecho de que el eclipse alcance una ocultación del 99,14% no significa que pueda observarse directamente sin protección.

"Es necesario y obligatorio mirar con gafas que disponen de filtros especiales que bloquean el 99,9% de la luz solar", explica Enrique Aparicio, presidente de Astroingeo.

El especialista advierte además de que, si no se dispone de gafas específicas y homologadas para la observación solar, no se debe recurrir a otros elementos o dispositivos como sustitutos.

Tampoco deben utilizarse prismáticos o telescopios sin el correspondiente filtro solar. La concentración de la luz a través de estos instrumentos puede provocar daños oculares de forma instantánea.

La advertencia es especialmente importante en un eclipse como el que podrá contemplarse desde Alicante. Aunque la Luna cubrirá prácticamente todo el disco solar, permanecerá una pequeña parte del Sol visible y la radiación que llega hasta los ojos puede causar lesiones irreparables.