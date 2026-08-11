Una experta en inteligencia analiza la convocatoria de una nueva entrada masiva en Ceuta: "La fecha estaba predeterminada"

La llegada masiva de personas a la frontera de Ceuta no habría sido fruto de una movilización espontánea, sino el resultado de una campaña previamente diseñada, difundida y coordinada.

Así lo sostiene Marga Herrero, responsable del área de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas de Golden Owl AI, una empresa alicantina de inteligencia estratégica y tecnología dual vinculada a la Universidad de Alicante y a su Parque Científico.

En una entrevista en À Punt Radio, Herrero detalla las conclusiones de la investigación elaborada por la compañía a través de su plataforma de inteligencia.

El análisis, según explica, ha permitido reconstruir una compleja operativa digital que habría conectado a una audiencia inicialmente difusa con un movimiento físico multitudinario en la frontera de Ceuta.

La experta subraya, no obstante, la dificultad de anticipar con absoluta certeza qué puede ocurrir en el futuro. La fecha del 15 de agosto, repetida en diferentes comunicaciones, aparece como un elemento relevante dentro de la investigación porque, según señala, ya estaba fijada antes de que se produjeran los primeros cruces masivos.

"No es una campaña espontánea, estaba premeditada, anunciada, difundida y pensada", afirma Herrero durante la conversación radiofónica.

Cuatro claves de la campaña

La investigación de Golden Owl AI identifica varios elementos que, a juicio de la compañía, permiten diferenciar una movilización organizada de una reacción espontánea.

Entre ellos figuran la existencia de nombres y lemas concretos, un vocabulario flexible, una identidad visual reconocible y un conjunto de mensajes diseñado para facilitar la difusión.

La utilización de un lenguaje cambiante habría permitido modificar determinadas palabras o expresiones cuando alguna de ellas quedaba expuesta públicamente.

De esta forma, los promotores podían mantener activa la campaña y dificultar el seguimiento de sus comunicaciones.

"Tiene un lema, tiene un vocabulario que va girando y que es flexible y tiene una identidad visual reconocible", explica Herrero. Para la responsable de Golden Owl AI, estos elementos revelan la existencia de una estructura detrás de la convocatoria y muestran cómo una comunicación aparentemente dispersa puede acabar adquiriendo una dimensión multitudinaria.

La campaña, añade, habría sido al mismo tiempo "inteligente, resiliente y económicamente muy barata". Precisamente su bajo coste constituiría una de sus principales fortalezas, pues no necesita una infraestructura visible ni grandes inversiones para alcanzar a miles de personas a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

El papel de las palabras clave

Uno de los aspectos más llamativos de la estrategia analizada es el uso de palabras clave integradas en conversaciones cotidianas. Herrero puso como ejemplo el término "asalto Karyaj a Ceuta" o "هجمة كرياج سبتة" en árabe. Karyaj es una palabra árabe que puede hacer referencia a una reja doméstica o a la verja de una ventana.

El empleo de una expresión de este tipo complica la identificación de los mensajes relacionados con la campaña. Una búsqueda convencional puede devolver miles de publicaciones sobre asuntos cotidianos, como pintar la reja de una vivienda, reparar una ventana o cambiar una verja.

Entre esas conversaciones aparentemente triviales pueden quedar ocultas las comunicaciones vinculadas a la convocatoria.

"En el propio lema ya hay una suerte de trampa o de obstáculo para poder identificar claramente quiénes están detrás", explicó la experta.

Según Herrero, el análisis de este tipo de operaciones no se basa únicamente en localizar una palabra concreta.

La inteligencia estratégica trabaja con el contexto, la relación entre mensajes, la evolución de los términos empleados, la repetición de determinados patrones y la conexión entre cuentas y comunidades digitales.

Audiencia y movimiento físico

La principal cuestión que aborda la investigación no fue tanto determinar quién organizó la campaña o con qué objetivo, sino comprender cómo se transforma una audiencia digital dispersa en un intento coordinado de cruce fronterizo.

"Lo que nos llama la atención es cómo se monta eso, cómo se organiza", indicó Herrero. La compañía ha estudiado la manera en que una serie de mensajes puede generar expectativas, fijar una fecha, crear un sentimiento de oportunidad y movilizar a personas que, en principio, no forman parte de una organización estructurada.

Este mecanismo encaja dentro de lo que Golden Owl AI define como amenazas híbridas: operaciones en las que las herramientas digitales, la desinformación, la movilización social y los movimientos físicos se combinan para producir efectos en el mundo real.

La empresa ha aplicado metodologías similares en otras investigaciones, entre ellas un análisis sobre la creación y propagación de un bulo relacionado con la guerra de Ucrania.

Tecnología desarrollada en Alicante

Herrero defiende durante la entrevista el papel de las empresas tecnológicas valencianas dedicadas a la inteligencia estratégica. Golden Owl AI, explicó, dispone de acceso a una gran cantidad de datos y trabaja cruzando esa información para elaborar análisis destinados a anticipar riesgos.

La compañía está catalogada como empresa de tecnología dual por los ministerios de Ciencia y Defensa, una clasificación que se aplica a soluciones con posibles usos tanto civiles como relacionados con la seguridad.

La investigación de Golden Owl AI puede consultarse íntegramente en la página web de la compañía. Sus conclusiones plantean una advertencia ante la capacidad de las redes digitales para convertir una comunicación aparentemente doméstica y dispersa en una operación coordinada con consecuencias físicas y geopolíticas.