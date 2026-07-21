La Guardia Civil detiene a un hombre en Almoradí mientras investiga la muerte de su mujer de 56 años

La Guardia Civil de Alicante investiga la muerte de una mujer de 56 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la noche del lunes 20 de julio en un domicilio del casco urbano de Almoradí.

Según ha informado la propia Guardia Civil a EL ESPAÑOL, el aviso se recibió en torno a las 23:00 horas. En un primer momento, el fallecimiento se consideró compatible con un posible accidente doméstico.

No obstante, tras la primera inspección ocular realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí, se detectaron indicios que llevaron a los agentes a tomar la decisión de detener al marido de la fallecida, un hombre de 61 años, ante las contradicciones observadas.

Por el momento, no se puede confirmar con certeza que se trate de un homicidio en el ámbito de la violencia de género, mientras los especialistas continúan con las primeras diligencias y mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

El caso ha sido asumido por el Equipo de Mujer Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

La pareja, estable, convivía en el domicilio donde ocurrieron los hechos. Ambos constan en la base de datos del sistema Viogen, si bien el caso se encontraba inactivo desde el año 2009.