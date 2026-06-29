José Luis Gil, analista de los fugitivos más buscados de Europa: "La Costa Blanca es un escondite de referencia"

El analista criminal José Luis Gil y un cartel en Benidorm con la imagen de un fugitivo británico. Cedida/NCA

La Costa Blanca es, para muchos fugitivos, el lugar perfecto donde esconder un pasado criminal. Asesinos, secuestradores, narcotraficantes y ladrones habitan la provincia mientras las autoridades tratan de dar con sus madrigueras.

A la hora de localizar a algunos de los fugitivos más buscados de la Unión Europea (UE), la cooperación policial internacional es la mayor arma de los cuerpos europeos.

Los perfiles de estos criminales han sido analizados en el primer artículo de investigación desarrollado por la Unidad de Investigación y Análisis Criminal de la European Association of Crime Analysts (EACA), una iniciativa coordinada por el analista criminal alicantino José Luis Gil.

En su estudio Profile of the Most Wanted Fugitives in the European Union (2025): A Criminal Analysis Based on EU MOST WANTED, Gil analiza los perfiles de los fugitivos más buscados de la UE a partir de los datos publicados por EU Most Wanted, identificando patrones relacionados con variables demográficas, tipologías delictivas, nacionalidades y movilidad criminal.

Estos peligrosos sujetos están buscados por asesinatos, secuestros, grandes robos y tráfico de drogas a gran escala y, quién sabe, si alguno de ellos se encuentra en la Costa Blanca.

El informe subraya que una de las características definitorias de estos fugitivos es su dinámica de movimiento internacional y su capacidad de ocultación cruzando fronteras.

El estudio confirma que no son delincuentes ocasionales, sino sujetos con trayectorias criminales muy asentadas e integrados en estructuras criminales.

En la provincia de Alicante ha habido casos recientes de detenciones de grandes fugitivos, como el arresto de un hombre buscado por Hungría que se enfrenta a una pena de más de 22 años de prisión por 15 fraudes millonarios y fue detenido en Pilar de la Horadada en julio de 2025.

Más recientemente, el pasado mes de mayo, se detuvo a Simon W. Dutton, uno de los traficantes más buscados del Reino Unido.

Si bien Reino Unido no forma parte de este programa de EU Most Wanted, en 2026 la cooperación policial entre España y Reino Unido cumple dos décadas, con un mensaje que los directivos de la NCA (Agencia Nacional contra el Crimen) dejaron claro en su visita a Alicante el pasado mes de mayo que "España no es un refugio seguro para los fugitivos".

Fugitivos en la Costa Blanca

"Tristemente, nuestra zona del Levante, con localidades como Altea, Benidorm, Calpe o Torrevieja, se ha convertido en una comunidad de referencia para que los delincuentes internacionales vengan a esconderse", sostiene el experto.

Esto se debe a las buenas comunicaciones, la cercanía al corredor mediterráneo, la presencia de aeropuertos y puertos deportivos y el enorme flujo de turistas que entra y sale de la región.

"Normalmente, un fugitivo que se instala aquí no viene a ciegas; si cualquiera de nosotros intentara esconderse, sería atrapado en media hora. Ellos buscan lugares donde ya cuentan con una cobertura logística y una comunidad formada por compatriotas o por colaboradores afines a sus organizaciones criminales", explica el analista.

"Por ejemplo, en Altea se llegó a detener en 2023 a un sicario albanés de una organización criminal que estaba buscado por varios asesinatos en su país y que llevaba muchísimo tiempo viviendo en la Costa Blanca haciendo una vida aparentemente normal", recuerda Gil.

El éxito que tienen evadiendo a la justicia durante largos periodos se explica porque sus redes criminales les proporcionan los recursos materiales y el apoyo logístico necesarios para moverse por Europa.

También se benefician de la extensa red de residentes de sus mismos países de origen (británicos, rusos, escandinavos, etc.), lo que les permite mimetizarse en urbanizaciones de lujo, continuar operando en red y mantener un perfil bajo frente a las autoridades.

"Es interesante destacar que, a menudo, el mayor miedo de estos criminales no es que los detenga la policía, sino ser localizados por una organización rival", añade.

Por ello, procuran interconectarse con cuidado e intentar llevar una vida normal, pagando alquileres y haciendo recados, pero viviendo siempre con un ojo puesto en la espalda.

Frente a este nuevo panorama, el analista asegura que "la cooperación policial y la red de caza internacional deben tejerse cada vez de forma más tupida".

Pese al gran número de fugitivos que se esconden en nuestras fronteras, podemos estar tranquilos, ya que, como indica el experto, "el equipo español de ENFAST (Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos) de la Policía Nacional es uno de los mejores de Europa. Operan con equipos de acción rápida que viven con la maleta en la oficina y, ante cualquier chivatazo, se desplazan físicamente al lugar al instante".