Vicente Magro (Tribunal Supremo): "La delincuencia online representa ya más del 20% de los delitos en España"

La delincuencia económica en España no deja de transformarse, y los tribunales son el termómetro exacto de una sociedad que se debate entre la innovación tecnológica y la pérdida de valores. Al frente de este análisis se encuentra Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo y uno de los juristas más prolíficos del país.

Con una dilatada trayectoria marcada por su empeño en conectar la alta jurisprudencia con la realidad diaria de las empresas y los ciudadanos, Magro vuelve a las librerías con una obra de marcado carácter especializado y práctico editada por Aranzadi La Ley. Bajo el título Guía práctica sobre delitos económicos, el magistrado ha condensado la experiencia del Alto Tribunal en un formato dinámico de "263 preguntas y respuestas sobre todos los delitos económicos que hay ahora mismo en el Código Penal que se están cometiendo".

El objetivo de este manual es servir de herramienta inmediata en el campo de batalla judicial. Según explica el propio magistrado se trata de una obra concebida para que "el jurista se lleve el libro a un juicio, lo tenga adelante" y pueda resolver con rapidez cualquier duda interpretativa acudiendo a un índice directo que conecta cada interrogante con la respuesta unificada del Tribunal Supremo.

Uno de los puntos más críticos y alarmantes que aborda Vicente Magro es el crecimiento exponencial de los delitos cometidos a través de la red. Apoyándose en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior del año pasado, el magistrado revela un panorama preocupante: en 2025 se registraron en España cerca de "400.000 ciberdelitos" dentro de un cómputo global de 2,5 millones de infracciones penales, 800.000 de los cuales se realizaron en el ámbito económico que ha analizado.

Esta cifra constata que "cerca de más de un 20% de la delincuencia que se comete ahora mismo son ciberdelitos, sobre todo económicos". Para Magro, el verdadero peligro reside en que los métodos actuales han alcanzado un nivel de perfección que desborda las defensas del ciudadano medio.

"El problema de la ciberdelincuencia económica es que las víctimas son cada vez más, porque está tan depurado y tan sofisticado el delito económico online que la víctima ahora mismo puede ser cualquiera" , advierte el juez del Supremo, haciendo hincapié en las suplantaciones de identidad bancaria donde las interfaces web son idénticas a las originales.

Ante este escenario, el magistrado lanza una advertencia tajante que debería calar en la educación digital de la población: "Nadie te pide tus datos, tus claves para que las pongas tu DNI, tu cuenta, tu PIN, eso no te lo piden, no se puede dar por email" , recordando que las entidades financieras jamás envían correos electrónicos o SMS para requerir estos accesos confidenciales.

"El uso de internet que se creó para el bien, pues se está utilizando para mal", se lamenta el magistrado.

Pérdida de valores

Más allá de la sofisticación tecnológica, el magistrado profundiza en la raíz moral de la criminalidad financiera, señalando un factor humano que define como alarmante. "Uno de los grandes males que hay en la sociedad española es la ambición económica" , sentencia Magro a modo de titular, matizando que no se trata de una aspiración personal legítima, sino de una codicia desmedida por acumular: "No solamente ganar dinero, porque mucha gente que hace delitos económicos tiene un sueldo. Al final lo que pierde es la ambición de tener más dinero".

Esta dinámica se vuelve especialmente dolorosa cuando se manifiesta de forma interna dentro del tejido empresarial. A lo largo de su carrera y en los numerosos supuestos analizados en su libro -que abarca desde estafas y alzamiento de bienes hasta fraude fiscal, delitos societarios o falsedades contables- lo que más sigue sorprendiendo al magistrado es la falta de lealtad de directivos y trabajadores hacia quienes sustentan sus puestos de trabajo.

"Cuando se cometen dentro de la empresa son delitos de deslealtad profesional" , señala, describiendo a estos infractores como "autores desaprensivos sin moral alguna" a quienes les resulta indiferente dejar a la víctima "sin un céntimo en la cuenta corriente".

Para contrarrestar la crueldad de estas situaciones, el magistrado destaca un avance crucial fijado por la jurisprudencia de su sala: la inclusión del daño moral en las indemnizaciones. "A quien le cometes un delito económico, también le causas un daño moral terrible" , detalla, explicando que quitarle los ahorros a un ciudadano humilde mediante un ciberdelito le destroza psicológicamente , por lo que los tribunales ya penalizan este factor más allá de la mera cuantía sustraída.

Con un volumen estimado de entre "700.000 o 800.000 delitos en materia económica" anuales en España, Vicente Magro aclara cómo opera el filtro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Al contrario de lo que suele pensarse, la llegada de un caso al Alto Tribunal "no tiene que ver con que sea una cuantía muy elevada" , sino con el interés de unificar doctrina e interpretar aquellos preceptos del Código Penal donde no existe una respuesta uniforme en las audiencias previas.

Bajo este paraguas penal entran todos los actores de la vida civil y jurídica, incluidos los partidos políticos, dado que "emiten facturas y funcionan como empresas" en lo que respecta a sus transacciones económicas , quedando sometidos de igual modo a las estrictas exigencias de transparencia y prevención del blanqueo de capitales.

Frente a este vasto escenario de riesgos, la nueva obra del magistrado dedica un espacio preferente al compliance corporativo y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Magro insiste en que la implantación de programas de cumplimiento normativo y la contratación de un compliance officer es una tarea obligatoria que atañe a todo el tejido empresarial por igual, "con independencia de la importancia de la empresa, hasta pequeñas empresas".

Se trata, en palabras del propio autor, de inyectar una cultura de "autoprotección de la empresa española que se proteja de los que le quieren estafar o engañar desde fuera y también se proteja de los suyos que cometan delitos dentro de la empresa".

Mirando hacia el futuro, y ante las dificultades internacionales que plantea rastrear a las mafias organizadas de la red , Vicente Magro se posiciona a favor de medidas estructurales como la progresiva implantación del euro electrónico. A su juicio, el hecho de que el papel moneda vaya desapareciendo paulatinamente del entorno urbano "facilita la persecución del delito económico" , permitiendo un control de capitales mucho más óptimo por parte de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Justicia.

Finalmente, ante la complejidad transnacional que caracteriza a estas mafias de la red, que a menudo operan desde fuera de las fronteras españolas, el magistrado subraya que la respuesta judicial convencional es insuficiente si no va acompañada de un escudo policial altamente tecnificado. Por ello, Vicente Magro reclama con insistencia la intervención de una "policía muy especializada en prevenir y adoptar cautelares de impedimento de que estas personas operen en el mundo".

A su juicio, solo mediante un cuerpo policial de élite, capaz de coordinar bloqueos inmediatos con proveedores de servicios y ejecutar la supresión urgente de páginas web fraudulentas, se podrá poner freno a una delincuencia online que se mueve a velocidades muy superiores a las de la burocracia judicial tradicional.