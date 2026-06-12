Los delitos violentos se disparan en la provincia de Alicante: más asesinatos, secuestros y agresiones sexuales en 2026

El pasado año, Alicante fue una de las provincias donde más aumentó la criminalidad, una tendencia que se ha mantenido en el arranque de 2026, registrando una subida en los principales delitos violentos, duplicándose los asesinatos y los secuestros, y con las agresiones sexuales disparadas.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad registraron 25.735 infracciones penales entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 4,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento se sitúa muy por encima de la media nacional, que apenas experimentó una subida del 1 %.

En el balance del inicio de año destacan los homicidios consumados. Alicante registró cuatro asesinatos, el doble que un año antes. También los secuestros se han multiplicado y ascienden a tres casos. Una de las áreas peor paradas es la de los delitos contra la libertad sexual, con 223 casos registrados, donde el aumento de las agresiones sexuales con penetración llega hasta el 34 %, hasta alcanzar los 63 casos.

Por el contrario, el resto de delitos contra la libertad sexual descendieron un 10,1 %. Otras categorías que suspenden en los primeros tres meses de 2026 son los robos con violencia e intimidación, que aumentaron un 15,7 %, mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias crecieron un 12 %.

La actividad relacionada con el tráfico de drogas también repuntó en enero, febrero y marzo, y creció un 14,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Así, los hurtos continúan siendo el delito estrella en la provincia, con hasta 6.240 casos registrados en los municipios de más de 20.000 habitantes, los únicos que registra Interior en estos balances.

Sin embargo, entre tanta sombra también hay algunas luces, con bajadas importantes en delitos como los robos con fuerza y los robos en viviendas, establecimientos y otras instalaciones, ambos con descensos de alrededor del 20 %.

Mientras tanto, en el ámbito de la ciberdelincuencia, los delitos en línea siguen su imparable tendencia alcista y, con 4.696 ciberdelitos, se sitúan como el segundo tipo de delito más frecuente. Dentro del área digital, las estafas siguen reinando y concentran la mayor parte de estos delitos, con 4.183 denuncias y un incremento del 5,6 %, mientras que el resto de ciberdelitos descendieron un 19,2 %.

Mientras que en 2024 parecía que se había controlado la espiral delictiva, reduciéndose un 0,7 % los delitos respecto a 2023, en 2025 Alicante volvió a posicionarse como uno de los peores ejemplos de seguridad de toda España, y este inicio de año ha reafirmado las preocupaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que vienen advirtiendo de la falta de medios para contener a los delincuentes a lo largo de la geografía alicantina.

El sindicato policial JUPOL ha manifestado que "estos datos confirman una tendencia que no podemos ignorar".

La situación requiere "medidas urgentes para reforzar las plantillas" y "dotar de más medios" para proteger a los alicantinos, han exigido.