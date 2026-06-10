Parte del equipo de IBIDEM

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Alicante

Ibidem Abogados renueva su identidad corporativa con un grifo como símbolo de marca

La firma evoluciona su clásica tipografía hacia una marca más visual y adaptada a los retos de la economía intangible y tecnológica.

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IBIDEM Abogados, referente en el ámbito de la Propiedad Intelectual e Industrial, ha presentado su nueva identidad corporativa. El cambio combina la solidez de su experiencia jurídica con una imagen más dinámica y conectada con la defensa del talento y la innovación.

El despacho deja atrás su identidad visual original: una tipografía en minúsculas con un sobrio detalle circular. Aquella esfera representaba el concepto de ibídem, -“en el mismo lugar”-, y el compromiso de acompañar a las marcas en todo su recorrido, desde el registro de marcas, diseños y patentes hasta su defensa en los tribunales.

El registro fue el origen de la firma; pero el tiempo y la experiencia han hecho virar el foco hacia la defensa de los activos intangibles.

Enrique Martín, presidende de la comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Alicante.

Hoy IBIDEM es uno de los despachos con mayor experiencia en Propiedad Intelectual a nivel nacional, y su nuevo logo refleja precisamente esa evolución: del registro a la protección.

Desde la antigüedad, el grifo ha sido un símbolo de guarda de aquello que más se estima. Esa es la idea que el despacho quiere transmitir con su nueva imagen: el compromiso de proteger lo más valioso que puede tener una marca.

Por su parte, el nombre “IBIDEM” pasa a escribirse en mayúsculas, con una tipografía serif estilizada y de gran personalidad, acompañada del término “_abogados”, cuyo guion bajo evoca los códigos y entornos digitales en los que hoy se desarrolla buena parte de la Propiedad Intelectual.

El socio director de IBIDEM Abogados, Enrique Martín, señala que este cambio responde a una evolución natural del bufete: "Nuestro primer logotipo nos ha acompañado y representado con dignidad durante años; ese círculo inicial reflejaba la perfección técnica y el rigor que siempre nos ha caracterizado. Sin embargo, sentíamos que era el momento de dar un paso hacia adelante. La Propiedad Intelectual e Industrial evoluciona a la velocidad de la tecnología. Nuestra nueva marca no pierde nuestras raíces, sino que las potencia a través de un símbolo, el grifo, que comunica de manera inmediata lo que hacemos en este nuevo entorno: vigilar el mercado, proteger las ideas y luchar por la innovación de nuestros clientes con fuerza y visión estratégica."

Con esta renovación, IBIDEM Abogados mantiene la experiencia que lo ha caracterizado durante años y actualiza su imagen para seguir acompañando a empresas y creadores en la defensa de sus activos intangibles.