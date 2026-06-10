Ibidem Abogados renueva su identidad corporativa con un grifo como símbolo de marca

IBIDEM Abogados, referente en el ámbito de la Propiedad Intelectual e Industrial, ha presentado su nueva identidad corporativa. El cambio combina la solidez de su experiencia jurídica con una imagen más dinámica y conectada con la defensa del talento y la innovación.

El despacho deja atrás su identidad visual original: una tipografía en minúsculas con un sobrio detalle circular. Aquella esfera representaba el concepto de ibídem, -“en el mismo lugar”-, y el compromiso de acompañar a las marcas en todo su recorrido, desde el registro de marcas, diseños y patentes hasta su defensa en los tribunales.

El registro fue el origen de la firma; pero el tiempo y la experiencia han hecho virar el foco hacia la defensa de los activos intangibles.

Hoy IBIDEM es uno de los despachos con mayor experiencia en Propiedad Intelectual a nivel nacional, y su nuevo logo refleja precisamente esa evolución: del registro a la protección.

Desde la antigüedad, el grifo ha sido un símbolo de guarda de aquello que más se estima. Esa es la idea que el despacho quiere transmitir con su nueva imagen: el compromiso de proteger lo más valioso que puede tener una marca.

Por su parte, el nombre “IBIDEM” pasa a escribirse en mayúsculas, con una tipografía serif estilizada y de gran personalidad, acompañada del término “_abogados”, cuyo guion bajo evoca los códigos y entornos digitales en los que hoy se desarrolla buena parte de la Propiedad Intelectual.

El socio director de IBIDEM Abogados, Enrique Martín, señala que este cambio responde a una evolución natural del bufete: "Nuestro primer logotipo nos ha acompañado y representado con dignidad durante años; ese círculo inicial reflejaba la perfección técnica y el rigor que siempre nos ha caracterizado. Sin embargo, sentíamos que era el momento de dar un paso hacia adelante. La Propiedad Intelectual e Industrial evoluciona a la velocidad de la tecnología. Nuestra nueva marca no pierde nuestras raíces, sino que las potencia a través de un símbolo, el grifo, que comunica de manera inmediata lo que hacemos en este nuevo entorno: vigilar el mercado, proteger las ideas y luchar por la innovación de nuestros clientes con fuerza y visión estratégica."

Con esta renovación, IBIDEM Abogados mantiene la experiencia que lo ha caracterizado durante años y actualiza su imagen para seguir acompañando a empresas y creadores en la defensa de sus activos intangibles.