Agua garantizada a corto plazo, parálisis legislativa a largo: la paradoja de la agricultura alicantina en el Tajo-Segura

El sector agroalimentario de la provincia de Alicante afronta el segundo semestre de 2026 en una posición de insólita calma hidrológica pero de máxima incertidumbre jurídica. Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha confirmado que la campaña de riego de este verano y el abastecimiento general están plenamente garantizados gracias a la acumulación de recursos en la cuenca y a la estabilidad en los embalses de cabecera del Tajo. Por otro lado, la espada de Damocles de las nuevas reglas de explotación que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) vuelve a amenazar el futuro del Trasvase Tajo-Segura.

Sin embargo, el Gobierno central se encuentra atrapado en un laberinto legislativo: tras los últimos reveses en el Tribunal Supremo para el trasvase, la intención de blindar el nivel 4 del acueducto choca frontalmente con la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo carece de la mayoría necesaria para forzar una reforma legal que excede las competencias de un mero decreto.

Entre tanto, los regantes de la Vega Baja de Alicante pueden mirar el inicio de la campaña estival con un alivio que no recordaban en temporadas anteriores. Los datos oficiales ofrecidos por los organismos de cuenca reflejan que la disponibilidad de agua no será un problema acuciante de manera inmediata. Los embalses de la cuenca del Segura han comenzado el mes de junio almacenando un volumen de 687 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad que representa el 60 % de su capacidad total de almacenamiento y que prácticamente duplica los registros que se anotaban por estas mismas fechas el año pasado en el subsistema propio de la cuenca.

Aunque las cuencas del Segura y del Júcar continúan figurando en el mapa hidrológico nacional como las dos únicas de toda España que se sitúan por debajo del umbral del 70 % de su capacidad total (frente a una media española que roza un extraordinario 83,1 % debido a la abundancia de reservas en la vertiente atlántica y el norte peninsular), la realidad interna del sureste es de una notable estabilidad.

El trasvase ha operado en un escenario de normalidad hidrológica durante gran parte del año, y las previsiones técnicas apuntan a que se mantendrán las condiciones para que se sigan autorizando de forma automática los envíos regulados de 60 hectómetros cúbicos mensuales en lo que resta de año hidrológico.

Esto dibuja un panorama de tranquilidad técnica en el campo alicantino para el segundo semestre, reforzado por la gestión conjunta de un catálogo diversificado de recursos hídricos que combina el agua superficial, las extracciones subterráneas, la regeneración y la desalinización.

No obstante, esta bonanza coyuntural en los campos de Alicante contrasta drásticamente con la tormenta política y judicial que se avecina en los despachos de Madrid. El MITECO última la redacción del real decreto destinado a modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una reforma muy cuestionada en el levante peninsular al estar condicionada por el progresivo incremento de los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo.

Los regantes y las administraciones autonómica, provincial y locales alicantinas han recibido recientemente un duro golpe tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo, que ha ratificado la legalidad de estos caudales mínimos ambientales implantados por el Gobierno, considerándolos jurídicamente intocables y desestimando los recursos presentados desde el sector agrario y la Generalitat Valenciana. Con el aval judicial en la mano, el Ejecutivo central parecía tener el camino expedito para consumar su reestructuración del acueducto, pero la realidad del marco normativo español ha levantado un muro imprevisto para los planes del Ministerio.

Los expertos jurídicos y del sector hídrico advierten que el Gobierno se ha adentrado en un auténtico callejón sin salida parlamentario. La intención inicial del Ejecutivo era aprovechar la reforma de las reglas de explotación para blindar legalmente el llamado nivel 4 del trasvase, el umbral de seguridad fijado en los 400 hectómetros cúbicos acumulados en Entrepeñas y Buendía por debajo del cual no se permite transferencia alguna hacia el Segura.

Actualmente, la cabecera del Tajo goza de una salud envidiable al almacenar casi 1.600 hectómetros cúbicos, lo que representa el 63,52 % de su capacidad total y supera los registros de la pasada anualidad, alejando temporalmente el fantasma del desabastecimiento en origen. Sin embargo, modificar o elevar por decreto este límite crítico de los 400 hectómetros cúbicos plantea una inviabilidad legal insalvable.

Al tratarse de una disposición que afecta directamente a los pilares de la Ley de Evaluación Ambiental y a normas de rango legal superior que regulan el Memorándum del Trasvase, cualquier alteración sustancial de este parámetro no puede tramitarse mediante un simple decreto ministerial o un acuerdo del Consejo de Ministros, sino que exige obligatoriamente una reforma legislativa que debe ser debatida, votada y aprobada en las Cortes Generales.

Es precisamente en el Congreso de los Diputados donde la estrategia del Ministerio naufraga de forma inevitable debido a la debilidad de sus apoyos políticos en la presente legislatura. El bloque de investidura que sostiene al Gobierno central se encuentra totalmente fragmentado en materia de agua, con intereses contrapuestos entre las federaciones territoriales de las comunidades autónomas cedentes y las receptoras, a lo que se suma la frontal oposición de los partidos del arco parlamentario que defienden los intereses de la agricultura alicantina, murciana y almeriense.

Sin una mayoría parlamentaria sólida ni la posibilidad de articular consensos transversales en una materia tan inflamable como la política hídrica, el Gobierno se ve desprovisto de los números necesarios para sacar adelante una ley que endurezca las condiciones del Trasvase en el Parlamento.

Esta parálisis legislativa fuerza una situación paradójica en la que el Ejecutivo se encuentra maniatado: por un lado, está obligado por las sentencias del Supremo a aplicar unos caudales ecológicos que merman la capacidad de envío hacia el Segura, pero por otro, carece de la fuerza legislativa necesaria para rematar su reforma estructural mediante el blindaje de los niveles de exclusión en la cabecera.

El sector agrario confía en que este margen de tranquilidad en los campos actúe como un escudo temporal mientras se dirime la batalla legal y parlamentaria en Madrid, aunque son plenamente conscientes de que la viabilidad de sus explotaciones a medio plazo dependerá de la capacidad de bloquear en el Congreso un decreto que, hoy por hoy, carece de viabilidad jurídica y de sustento político.