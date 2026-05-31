El taxi de Alicante suspende su huelga del lunes y traslada la presión a los ayuntamientos para frenar a las VTC

La Junta Directiva de Radio Tele Taxi Alicante desconvoca de urgencia la manifestación y movilización general de la provincia prevista para este lunes, 1 de junio

El sector toma esta decisión táctica a la espera de conocer la letra pequeña del decreto ley aprobado por la Generalitat, ya que argumenta que "acudir a la protesta sin el texto oficial definitivo restaría eficacia a las legítimas reivindicaciones del colectivo".

A pesar de paralizar la huelga, los taxistas insisten en que lo filtrado hasta ahora a los medios sobre la nueva normativa autonómica atenta directamente contra el futuro de sus familias y merma la movilidad urbana.

Sin embargo, la asociación alicantina opta por un cambio de estrategia y afirma que "el escenario ha cambiado: es el momento de actuar analizando fríamente la situación".

Con esta desconvocatoria exprés, el sector del taxi desplaza su punto de mira y traslada la responsabilidad de forma directa a las administraciones locales.

Ante la inminente reordenación de competencias regulatorias que plantea el marco autonómico, los taxistas exigen "una respuesta firme y coordinada no solo del Ayuntamiento de Alicante como cabecera, sino de todos los ayuntamientos integrados en el Área de Prestación Conjunta (APC)".

Su exigencia principal es que las entidades locales utilicen sus competencias para articular normativas fuertes que logren "corregir las asimetrías del mercado, frenar la competencia desleal y blindar la viabilidad de las licencias" de servicio público.

Para materializar esta vía de contención, Radio Tele Taxi Alicante solicita la creación de mesas de trabajo inmediatas con la Concejalía de Movilidad y Seguridad del consistorio alicantino, una interlocución que pretenden extender al resto de municipios del área metropolitana.

El colectivo lanza un claro aviso a los alcaldes, señalando que "el mantenimiento de la paz social queda condicionado a la voluntad política y el compromiso real que demuestren los ayuntamientos del área en las próximas fechas".

Posturas enfrentadas

Esta suspensión estratégica del paro en la provincia de Alicante se produce tras un fin de semana de profunda indignación en toda la Comunitat Valenciana.

Tras conocerse las intenciones del Consell el pasado sábado, el Comité de Unidad del Sector del Taxi autonómico estallaba acusando a la administración de falta de transparencia.

Los representantes del sector del taxi, -que engloba a más de 9.200 familias afectadas-, denunciaban que la habilitación temporal de las VTC para operar servicios urbanos nunca se planteó en las reuniones previas.

La nueva normativa autonómica paraliza durante dos años la concesión de nuevas autorizaciones tanto de taxi como de VTC, pero, a cambio, permite provisionalmente a los vehículos con conductor realizar servicios dentro de las ciudades y les suprime el tiempo mínimo de espera para la contratación.

Como contraprestación, el Consell afirma flexibilizar las condiciones de los taxistas al ampliar el número de licencias por titular, eliminar la obligación de dedicación exclusiva y facilitar las herencias de las autorizaciones, todo ello en aras de un modelo de movilidad que califican de "más equilibrado, seguro y adaptado" a las necesidades ciudadanas.