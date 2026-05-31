Detenido en Benidorm por alquilar viviendas que no eran suyas y quedarse con las fianzas

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de 59 años acusado de presunta estafa, apropiación indebida y falsedad documental.

Según la investigación, el arrestado habría ofrecido en alquiler viviendas para estancias de larga duración y uso vacacional sin ser propietario ni contar con ningún derecho sobre los inmuebles.

La actuación policial se inicia tras varias denuncias presentadas por ciudadanos que alertan de un mismo patrón delictivo.

En todos los casos, las víctimas habrían sido engañadas mediante anuncios de alquiler de pisos en la ciudad, tanto para residencias permanentes como para periodos turísticos, entregando dinero por adelantado sin llegar a disfrutar de las viviendas.

En una de las primeras denuncias recogidas, la víctima explica que contacta con un supuesto arrendador a través de un compañero de trabajo, tras interesarse por una vivienda en Benidorm para alquiler de larga estancia.

Tras cerrar el acuerdo, realiza un pago en concepto de fianza y formaliza un contrato, iniciando así una cadena de hechos que posteriormente se revelaría como una presunta estafa.

Tras contactar con él, le pagó en concepto de fianza 650 euros, formalizando un contrato, estipulándose la entrada en la vivienda para el día uno de abril.

No obstante, un mes antes de esta fecha, recibió un mensaje de esta persona diciéndole que los propietarios ya no querían alquilar la vivienda, por lo que se comprometía a devolverle el dinero, si bien esto nunca llegó a ocurrir, recibiendo excusas y terminando por ser bloqueada por él.

De este mismo modo, el autor, consiguió estafar a una conocida de la anterior víctima y a un compañero de trabajo, utilizando para ello el mismo sistema.

De otra parte, la propietaria de una vivienda situada en el mismo edificio donde residía el investigado, la cual había heredado de una tía suya, denunció que le había dejado las llaves durante unos días puesto que éste se las había pedido para alojar a unos familiares que venían de fuera a visitarle.

Transcurridos unos meses, la denunciante fue a la vivienda a dejar unos enseres y se encontró con que dentro de la misma había pertenencias que no eran suyas, así como que había síntomas de que estaba habitada.

La víctima esperó fuera de la vivienda y, poco después, llegó una pareja de entre 60-65 años de edad que manifestaron que residían allí y que habían alquilado la vivienda a un varón por 700 euros al mes, dinero que pagaban en efectivo al arrendador, cuyos datos de identidad coincidían con los del investigado por los hechos anteriores.

Alquileres vacacionales

Sin embargo, las denuncias que se venían investigando por los agentes del Grupo VI de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, no sólo se reducían a este tipo de alquileres. También había otras denuncias relacionadas con alquileres de viviendas para periodo vacacional y venta de plazas de garaje.

En este sentido, un varón residente en Gijón, fue estafado al reservar un apartamento a través de este mismo individuo por 350 euros para una estancia vacacional en Benidorm resultando que, cuando llegó al destino, no consiguieron contactar con el arrendador, siendo informado por el conserje del edificio sobre que no era el único afectado por este mismo motivo.

Un último hecho, de mayor consideración en cuanto al montante económico que supuso la estafa a la víctima, estaba relacionado con la venta de una plaza de garaje en Benidorm.

En este caso, la denunciante era una ciudadana holandesa que tenía una vivienda en propiedad en el mismo edificio donde residía el investigado, con quien negociaron la compra de una plaza de garaje en la que éste hacía de intermediario.

Tras acordar la venta por un valor de 22.000 euros y, habiendo firmado un contrato de arras en el que entregaron la cantidad de 2.200 euros en calidad de reserva, con el fin de poder formalizar la compra venta en la fecha convenida, reservaron billetes de avión y hotel con el fin desplazarse a la ciudad.

De nuevo, días antes de la fecha convenida, el investigado se puso en contacto con la víctima para darle excusas e indicándole en este caso que no se podía realizar la compra venta puesto que la parte vendedora tenía problemas de salud.

Finalmente, la víctima, tras descubrir que el contrato de arras había sido falsificado por este hombre y que la plaza de garaje no estaba en venta, trató de solucionar el problema de forma amistosa, instándole a que le devolviera el dinero de reserva y lo perdido por las reservas de vuelo y hotel, cuyo dinero no pudo recuperar.

En ningún momento el denunciado manifestó su intención de devolverle este dinero, por lo que decidió denunciar los hechos, ascendiendo el montante del perjuicio causado a la víctima a más de 4.300 euros.

Por todo ello, los agentes, reunidos todos los indicios y tras identificar plenamente a la persona denunciada, le detuvieron como presunto responsable de los delitos investigados, desconociéndose hasta la fecha si puede haber más personas afectadas como víctimas en estas estafas.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de la localidad de Benidorm.