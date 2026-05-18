Veolia cumple años años de colaboración con la Universidad de Alicante para hacer la cultura más accesible

La Universidad de Alicante ha reforzado su compromiso con la cultura inclusiva mediante la presentación de nuevos equipos y medidas de accesibilidad impulsados por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, en colaboración con Veolia Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración que cumple cinco años y que ha permitido desarrollar un modelo de referencia en accesibilidad dentro del ámbito universitario.

Durante la visita, la vicerrectora de Cultura, Catalina Iliescu Gheorghiu, ha destacado que esta colaboración ha sido “extremadamente útil” para implementar mejoras que responden a las diversas necesidades del público.

Acciones concretas

Gracias a este trabajo conjunto, se han llevado a cabo estudios y análisis que han derivado en acciones concretas en espacios como el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), donde se han incorporado recursos como lengua de signos, traducciones a varios idiomas, braille, pictogramas, lectura fácil, moldes táctiles y piezas manipulables para personas con discapacidad visual. Además, se han adaptado vitrinas y mobiliario, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida.

Estas mejoras convierten al MUA en un espacio más inclusivo y también en un referente, ya que otras instituciones han mostrado interés en conocer e implementar este modelo en sus propios centros.

La accesibilidad se extiende también al ámbito lingüístico, con la incorporación de equipos de interpretación simultánea en la Facultad de Filosofía y Letras. Estos sistemas permiten traducir en tiempo real a varios idiomas mediante tecnología de infrarrojos, facilitando tanto la organización de congresos internacionales como la formación práctica del alumnado del Grado en Traducción e Interpretación.

En el Paraninfo, principal espacio escénico y académico de la universidad, se han implementado sistemas de mejora de sonido para personas con dificultades auditivas, así como una pantalla LED de alta luminosidad destinada al subtitulado en directo.

Este recurso, de 10.000 euros anuales, ha permitido desarrollar experiencias innovadoras como la obra “Manual de Lengua de Signos para Conquistar Corazones”, un espectáculo accesible que combinó lengua de signos y sobretítulos, logrando una convivencia real entre público sordo y oyente y generando una respuesta especialmente emotiva.

Por su parte, Martín Sanz, director de Comunicación de Veolia Comunidad Valenciana, ha subrayado que este proyecto refleja los principios fundamentales de la compañía: “la apuesta por el territorio, la educación, el talento y la innovación”. En este sentido, destacó la importancia de colaborar con instituciones como la Universidad de Alicante, que se sitúan a la vanguardia de la digitalización y la accesibilidad, dos ámbitos clave para el desarrollo social.

La iniciativa también abre nuevas posibilidades para la internacionalización de la cultura, permitiendo la programación de espectáculos en diferentes lenguas y su adaptación mediante subtitulado y traducción. Además, fomenta la participación de la comunidad universitaria —especialmente del alumnado— en proyectos reales vinculados a la accesibilidad.

Tras cinco años de colaboración, ambas entidades han mostrado su satisfacción por los avances logrados y han anunciado su intención de continuar trabajando conjuntamente. De hecho, ya se prevé la renovación del convenio y la incorporación de nuevas acciones que sigan ampliando el acceso a la cultura para todos los públicos.