Sanidad envía al Consejo Nacional de Microbiología la segunda PCR de la alicantina con sospecha de hantavirus

La Conselleria de Sanidad ya ha remitido al Consejo Nacional de Microbiología la segunda muestra recogida a la mujer que permanece ingresada en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus.



La primera PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a esta mujer de 32 años, que viajó en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus, dio resultado negativo.



Para ratificar el resultado, el protocolo establece que se debe realizar una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas de la confirmación del resultado. Una muestra que ya ha sido remitida, según ha informado el departamento dirigido por Marciano Gómez.

El nuevo diagnóstico estará disponible entre 24 y 48 horas después. Si esta segunda prueba fuera también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y será trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.



En caso de que la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fede Valencia.



Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, que permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.

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