La construcción en Alicante bate récord con un crecimiento del 25,3% con respecto a 2025

El sector de la construcción de vivienda en la provincia de Alicante ha comenzado el año alcanzando cifras récord y así lo reflejan los datos de visados del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Alicante (COATA), tras registrar 3.418 viviendas en el primer trimestre se iniciaron.

Este volumen supone un crecimiento del 25,3% en comparación con 2025, impulsado principalmente por el dinamismo de la comarca de la Vega Baja.

Cristina Bordera, presidenta del COAT Alicante, ha señalado que “los datos del primer trimestre reflejan una evolución sólida del sector, con un incremento del 25,3% respecto al mismo periodo del año anterior y del 9,6% frente al trimestre previo. Además, por segundo trimestre consecutivo, se trata del mejor registro desde 2008. No obstante, aunque hablamos de cifras récord, es necesario analizarlas con prudencia”.

El análisis histórico del COAT Alicante indica que tres de los cuatro mejores trimestres desde 2008 corresponden a los últimos periodos, junto al segundo trimestre de 2023. Como resultado, el total de viviendas iniciadas en los últimos doce meses alcanza un máximo histórico de 11.702 unidades.

A pesar de estos resultados, Bordera advierte de posibles signos de agotamiento: “Un análisis más detallado muestra indicios de cambio de tendencia, especialmente porque el crecimiento se apoya en gran medida en la Vega Baja, mientras otras zonas presentan descensos”.

Asimismo, al observar los datos de finales de marzo y comienzos de abril, se aprecia una ralentización en el ritmo de actividad respecto a la media trimestral. “Aún es pronto para conclusiones definitivas, pero la incertidumbre del contexto internacional podría estar afectando a la evolución reciente del sector”, ha añadido.

La Vega Baja lidera

El desglose por comarcas confirma que el impulso del sector se concentra en la Vega Baja, especialmente en Torrevieja. En esta comarca se iniciaron 1.972 viviendas durante el trimestre, lo que supone un incremento del 115% respecto al mismo periodo de 2025 y del 84% frente al trimestre anterior.

En términos anuales, la Vega Baja acumula 4.981 viviendas iniciadas en los últimos doce meses, un 27% más que al cierre de 2025. Destaca especialmente Torrevieja, con 1.281 viviendas iniciadas en el trimestre, superando incluso las 1.148 registradas en todo 2025, cuando ya era uno de los municipios más activos de la provincia.

El área de Alicante se sitúa en segundo lugar, con 667 viviendas iniciadas. Esta cifra representa una caída del 19% respecto al último trimestre de 2025, aunque supone un aumento del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La evolución sigue siendo positiva, aunque el ritmo de crecimiento muestra signos de moderación, con un avance intertrimestral del 1,8% en el último año.

Por su parte, la zona de las Marinas experimenta un descenso notable, con 548 viviendas iniciadas entre enero y marzo, un 28,8% menos que en el trimestre anterior y un 31,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

El área de Elche presenta la mayor caída, con 120 viviendas iniciadas. Esto supone un descenso del 54,4% respecto al trimestre previo y del 48,5% en comparación con el primer trimestre del año pasado. La zona encadena así una tendencia negativa, con descensos en tres de los últimos cuatro trimestres.

El interior de la provincia muestra un comportamiento similar, con 111 viviendas iniciadas, lo que implica una caída del 42,2% respecto al trimestre anterior y del 31,1% frente al mismo periodo de 2025.

Principales municipios

En el ámbito municipal, Torrevieja sobresale con 1.281 viviendas iniciadas. Le siguen San Miguel de Salinas (320), Alicante (288), Sant Joan d’Alacant (177), Guardamar (145) y El Campello (114). Calpe también supera el centenar, con 107 viviendas iniciadas.

“De nuevo, la Vega Baja concentra la mayor parte de la actividad, con varios municipios registrando cifras muy elevadas, seguida del área de Alicante. Ambas zonas reúnen los municipios con mayor dinamismo en este trimestre”, ha destacado Bordera.

El inicio de 2026 mantiene la tendencia alcista en los costes observada el año anterior. El coste medio de ejecución por metro cuadrado ha aumentado un 7,1%.