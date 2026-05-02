Adiós al perro Titan: los bomberos despiden a su compañero tras salvar vidas en Ecuador, Turquía y toda España

Hay despedidas que duelen especialmente. Tras años de servicios y haber contribuido a salvar muchas vidas, el Consorcio de Bomberos de Alicante rinde homenaje a Titan, un compañero canino "muy especial" que les ha dejado este sábado.

En un emotivo comunicado, el consorcio recuerda su "hoja impecable" de servicio con más de 80 búsquedas, presente en los terremotos de Ecuador y Turquía, las inundaciones de Libia, y multitud de intervenciones por toda la provincia y España.

"Titan hizo honor a su nombre y al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Descansa en paz compañero", concluye el comunicado.