Ganar 235.000 euros gracias a 28 empleados inventados: el fraude laboral de tres personas juzgadas en Alicante

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante celebra desde este viernes el juicio contra tres personas acusadas de inscribir en la Seguridad Social a trabajadores que no realizaban ninguna actividad real.

El objetivo, según la acusación, era permitirles acceder a subsidios y prestaciones por desempleo a cambio de una compensación económica.

Los imputados —dos mujeres y un hombre vinculados a una empresa de construcción y a una gestoría—, tal y como lo refleja Efe, afrontan penas de hasta seis años de prisión por presuntos delitos contra la Seguridad Social. La Fiscalía sostiene que llegaron a obtener alrededor de 235.000 euros de 28 supuestos empleados por estos servicios irregulares.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado de que el juicio continuará los días 17 y 24 de abril en la sede de la Audiencia Provincial ubicada en Elche.

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