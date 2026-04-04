La guerra en Irán 'castiga' a las cofradías con flores a precio de oro en Semana Santa: "Una rosa ha pasado de 3 a 5 euros"

La crisis de combustible ocasionada por el conflicto en Oriente Medio tiene su eco en la Semana Santa de Alicante, que ha visto cómo el coste de decorar los pasos con flores se ha multiplicado.

El incremento en los precios de las flores, impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte aéreo y los suministros energéticos, ha engrosado la factura de las hermandades de la provincia.

Los pedidos a floristerías alicantinas se hicieron con dos semanas de antelación, justo en el momento más crítico del terremoto geopolítico.

Como consecuencia, las miles de flores encargadas por las cofradías para adornar los tronos y crear sus tradicionales estampas han salido más caras que nunca.

Así lo confirma Virginia Parodi, florista de La Casa de las Flores de Alicante, quien asegura que el precio de una rosa "ha subido de 3 a 5 euros por culpa de la guerra".

Estas flores, unas de las más demandadas, son exportadas desde Ecuador y Colombia, lo que hace que hayan sufrido costes añadidos en su camino hasta las floristerías alicantinas.

"Supongo que el incremento se debe a todo lo que está pasando ahora con el combustible y la luz; es algo que les afecta a ellos como proveedores y a nosotros como clientes", sostiene.

La florista provee miles de flores a diversas cofradías esta Semana Santa, como las Monjitas de la Sangre, a quienes preparó un pedido de 2.500 flores.

"Vendemos todo tipo de flor, pero sobre todo las rosas y las hortensias son lo que más ha subido", indica.

"No es lo mismo la subida de los tulipanes que la de una rosa de Ecuador o Colombia; pero los pedidos de Holanda, aunque estemos aquí al lado, normalmente los envían por avión y el transporte se ha encarecido", lamenta Parodi.

Pese a los sobrecostes que acarrea la decoración floral en esta edición de la festividad, las floristerías intentan ajustar al máximo sus precios.

Así, la vendedora sostiene que "aunque es un incremento bastante alto para ellos, por la cantidad de volumen que piden nosotros tampoco les subimos los precios demasiado y les hacemos precio porque compran mucho".

Además, los costes se intentan abaratar escogiendo flores asequibles que no inflen la factura.

"Hay que tener en cuenta que para las cofradías se pide una flor un poco más típica y económica, como claveles, azucenas, lilium o margaritas", apunta Parodi.