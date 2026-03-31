Fallece la periodista alicantina Carolina Sellés a los 51 años tras años luchando contra un cáncer de mama metastásico

La periodista Carolina Sellés ha fallecido a los 51 años de edad a consecuencia de un cáncer de mama metastático contra el cual llevaba años luchando.

Una lucha que decidió hacer pública en redes sociales, publicando todo tipo de contenido divulgativo con su positivismo y alegría propia.

Sellés desarrolló su carrera profesional en medios como La Sexta, Antena 3, Canal 9 y À Punt, hasta dedicarse a enseñar la comunicación y cómo contar historias en redes sociales, impartiendo talleres de social media, estrategias y oratoria, entre otros.

La alicantina forma parte del 20 % de los casos de cáncer que fueron detectados tarde por culpa de la pandemia del Covid-19 y llegó a denunciar el pinkwashing, tal y como lo reflejaba en una entrevista cercana con EL ESPAÑOL.

Para ella, el cáncer de mama se ha convertido a lo largo de los años en una excusa que utilizan ciertas marcas para sacar beneficios.

El President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hacía público este martes su pésame por el fallecimiento.

Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Carolina Sellés. No nos podemos olvidar de Laia Rico, a quien perdimos el pasado mes de enero. Dos mujeres valientes que lucharon con enorme dignidad frente al cáncer. Dos grandes profesionales del periodismo y, sobre todo, grandes… — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 31, 2026

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, también mostramos nuestro más sincero pésame a la familia y seres queridos.