Un hombre de 45 años se entrega tras una hora atrincherado en su vivienda de Teulada acusado de violencia machista

Un hombre de 45 años, acusado de un delito de violencia machista, se ha entregado este lunes tras permanecer atrincherado durante casi una hora en una vivienda del casco urbano de Teulada (Alicante). El suceso se ha resuelto sin heridos.

Los hechos comenzaron poco después de las 14:30 horas, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de que el sospechoso, investigado por un presunto caso de violencia de género, se negaba a ser detenido y se había encerrado en su domicilio del centro de Teulada. Según informa Efe, durante el encierro, habría amenazado con autolesionarse y con causar daño a otras personas.

Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo de seguridad con efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. Un negociador del instituto armado logró entablar comunicación con el hombre, que finalmente accedió a salir de la vivienda menos de una hora después. Aunque mostró cierta resistencia, los agentes pudieron arrestarlo sin que se produjeran incidentes.

En el momento de los hechos se encontraba también en la casa la madre del detenido, una mujer de 80 años, que fue atendida por los servicios sanitarios presentes, aunque no sufrió daños y se encuentra en buen estado.

En el operativo participaron agentes de Seguridad Ciudadana de los puestos de la compañía de Calpe, el equipo territorial de Policía Judicial y el negociador del cuartel de Jávea.

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